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 | Mutluhan Yildiz

Galatasaray'da sorunun adı belli oldu: Gol yemek!

Galatasaray, bu sezon savunmada ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, hem Süper Lig’de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde savunmada istediği direnci bir türlü sağlayamazken, rakiplerine sık sık gol fırsatları tanıdı. Sezon boyunca savunma hattında yaşanan bireysel hatalar ve organizasyon eksiklikleri, Galatasaray’ın kalesinde gördüğü gol sayısına da yansıdı. Cim-Bom, şu ana kadar çıktığı 36 resmi maçta tam 54 kez topu ağlarında gördü.

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Galatasaray'da sorunun adı belli oldu: Gol yemek!
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 19:02

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu. sarı-kırmızılı ekip, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak tur şansını zora soktu.

36 KARŞILAŞMADA KALESİNDE 54 GOL GÖRDÜ!

Bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntılarla dikkat çeken Galatasaray, oynadığı 36 resmi karşılaşmada kalesinde toplam 54 gol gördü. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimindeki takım, sadece 7 maçta rakiplerine gol fırsatı tanımadı.

Galatasaray, Süper Lig’de Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor karşısında kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak Avrupa arenasında ise bu sezon çıktığı 11 maçta da gol yeme sorunu yaşadı. Son 5 Avrupa mücadelesinden galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılı ekip, bu kötü seriye AZ Alkmaar karşısında da son veremedi.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Lig'in 24. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. İki takım Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

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