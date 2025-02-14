Galatasaray'da sorunun adı belli oldu: Gol yemek!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu. sarı-kırmızılı ekip, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak tur şansını zora soktu.

36 KARŞILAŞMADA KALESİNDE 54 GOL GÖRDÜ!

Bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntılarla dikkat çeken Galatasaray, oynadığı 36 resmi karşılaşmada kalesinde toplam 54 gol gördü. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimindeki takım, sadece 7 maçta rakiplerine gol fırsatı tanımadı.

Galatasaray, Süper Lig’de Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor karşısında kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak Avrupa arenasında ise bu sezon çıktığı 11 maçta da gol yeme sorunu yaşadı. Son 5 Avrupa mücadelesinden galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılı ekip, bu kötü seriye AZ Alkmaar karşısında da son veremedi.