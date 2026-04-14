Galatasaray'da 'Tango' rüzgarı! Boca Juniors'ın yıldızı Kemerburgaz yolunda: Dev kulüpleri reddetti

Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için bombayı patlatıyor. Sarı-kırmızılılar, Arjantin ekibi Boca Juniors’ın parlayan yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray'da 'Tango' rüzgarı! Boca Juniors'ın yıldızı Kemerburgaz yolunda: Dev kulüpleri reddetti
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 14:51

Liderlik koltuğunda oturan ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı koruyan Galatasaray, bir yandan şampiyonluk kupasına odaklanırken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Devler Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim, rotayı Güney Amerika’ya kırdı.

Galatasaray'da 'Tango' rüzgarı! Boca Juniors'ın yıldızı Kemerburgaz yolunda: Dev kulüpleri reddetti

Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Boca Juniors'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Zenon'u transfer etmek istiyor.
Galatasaray, Kevin Zenon için resmi bir teklif hazırlığında.
Zenon için daha önce Olympiakos nabız yoklamış ve Deportivo Alaves'in 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi Boca Juniors tarafından reddedilmişti.
Sao Paulo ve Atletico Mineiro da oyuncuyu takip ediyor.
24 yaşındaki Zenon'un Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor ve piyasa değeri 4.5 milyon Euro.
Bu sezon Boca formasıyla 4 maçta 216 dakika sahada kalan Zenon henüz skor üretemedi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'da 'Tango' rüzgarı! Boca Juniors'ın yıldızı Kemerburgaz yolunda: Dev kulüpleri reddetti

Arjantin basınından gelen son bilgilere göre Cimbom, Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Zenon için kolları sıvadı.

Galatasaray'da 'Tango' rüzgarı! Boca Juniors'ın yıldızı Kemerburgaz yolunda: Dev kulüpleri reddetti

DEV KULÜPLERİ REDDETTİ, GÖZÜ GALATASARAY’DA

El Crack Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray, yetenekli oyuncu için resmi teklif hazırlığında. Ancak sarı-kırmızılıların bu transferde işi hiç de kolay değil. Zenon için daha önce Avrupa’dan gelen tekliflerin reddedildiği biliniyor:

KulüpTeklif/İlgi Durumu
OlympiakosSezon başında nabız yokladı.
Deportivo AlavesOcak ayında 7 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı ancak Boca Juniors "hayır" dedi.
Brezilya DevleriSao Paulo ve Atletico Mineiro da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Galatasaray'da 'Tango' rüzgarı! Boca Juniors'ın yıldızı Kemerburgaz yolunda: Dev kulüpleri reddetti

GENÇ YETENEĞİN KARNESİ VE PİYASA DEĞERİ

Galatasaray’ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Zenon, hücum hattındaki sürati ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. İşte Arjantinli oyuncunun güncel durumu:

OyuncuKulüpSözleşme SonuPiyasa Değeri
Kevin ZenonBoca Juniors31 Aralık 20284.5 Milyon Euro
Galatasaray'da 'Tango' rüzgarı! Boca Juniors'ın yıldızı Kemerburgaz yolunda: Dev kulüpleri reddetti

Bu sezon Boca formasıyla 4 maçta 216 dakika sahada kalan Zenon, henüz skor üretmese de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarından çıkmadı. Sarı-kırmızılı kurmayların, Arjantin ekibiyle olan uzun süreli sözleşmeyi makul bir bonservis bedeliyle çözmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Galatasaray'da 'Tango' rüzgarı! Boca Juniors'ın yıldızı Kemerburgaz yolunda: Dev kulüpleri reddetti
