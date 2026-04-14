Liderlik koltuğunda oturan ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı koruyan Galatasaray, bir yandan şampiyonluk kupasına odaklanırken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Devler Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim, rotayı Güney Amerika’ya kırdı.

Dinle Özetle

Galatasaray'da 'Tango' rüzgarı! Boca Juniors'ın yıldızı Kemerburgaz yolunda: Dev kulüpleri reddetti

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da 'Tango' rüzgarı! Boca Juniors'ın yıldızı Kemerburgaz yolunda: Dev kulüpleri reddetti Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Boca Juniors'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Zenon'u transfer etmek istiyor. Galatasaray, Kevin Zenon için resmi bir teklif hazırlığında. Zenon için daha önce Olympiakos nabız yoklamış ve Deportivo Alaves'in 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi Boca Juniors tarafından reddedilmişti. Sao Paulo ve Atletico Mineiro da oyuncuyu takip ediyor. 24 yaşındaki Zenon'un Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor ve piyasa değeri 4.5 milyon Euro. Bu sezon Boca formasıyla 4 maçta 216 dakika sahada kalan Zenon henüz skor üretemedi.

Arjantin basınından gelen son bilgilere göre Cimbom, Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Zenon için kolları sıvadı.

DEV KULÜPLERİ REDDETTİ, GÖZÜ GALATASARAY’DA

El Crack Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray, yetenekli oyuncu için resmi teklif hazırlığında. Ancak sarı-kırmızılıların bu transferde işi hiç de kolay değil. Zenon için daha önce Avrupa’dan gelen tekliflerin reddedildiği biliniyor:

Kulüp Teklif/İlgi Durumu Olympiakos Sezon başında nabız yokladı. Deportivo Alaves Ocak ayında 7 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı ancak Boca Juniors "hayır" dedi. Brezilya Devleri Sao Paulo ve Atletico Mineiro da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

GENÇ YETENEĞİN KARNESİ VE PİYASA DEĞERİ

Galatasaray’ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Zenon, hücum hattındaki sürati ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. İşte Arjantinli oyuncunun güncel durumu:

Oyuncu Kulüp Sözleşme Sonu Piyasa Değeri Kevin Zenon Boca Juniors 31 Aralık 2028 4.5 Milyon Euro

Bu sezon Boca formasıyla 4 maçta 216 dakika sahada kalan Zenon, henüz skor üretmese de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarından çıkmadı. Sarı-kırmızılı kurmayların, Arjantin ekibiyle olan uzun süreli sözleşmeyi makul bir bonservis bedeliyle çözmeyi hedeflediği belirtiliyor.