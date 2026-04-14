Galatasaray'da 'Tango' rüzgarı! Boca Juniors'ın yıldızı Kemerburgaz yolunda: Dev kulüpleri reddetti

Liderlik koltuğunda oturan ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı koruyan Galatasaray, bir yandan şampiyonluk kupasına odaklanırken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Devler Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim, rotayı Güney Amerika’ya kırdı.
Arjantin basınından gelen son bilgilere göre Cimbom, Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Zenon için kolları sıvadı.
El Crack Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray, yetenekli oyuncu için resmi teklif hazırlığında. Ancak sarı-kırmızılıların bu transferde işi hiç de kolay değil. Zenon için daha önce Avrupa’dan gelen tekliflerin reddedildiği biliniyor:
|Kulüp
|Teklif/İlgi Durumu
|Olympiakos
|Sezon başında nabız yokladı.
|Deportivo Alaves
|Ocak ayında 7 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı ancak Boca Juniors "hayır" dedi.
|Brezilya Devleri
|Sao Paulo ve Atletico Mineiro da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Galatasaray’ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Zenon, hücum hattındaki sürati ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. İşte Arjantinli oyuncunun güncel durumu:
|Oyuncu
|Kulüp
|Sözleşme Sonu
|Piyasa Değeri
|Kevin Zenon
|Boca Juniors
|31 Aralık 2028
|4.5 Milyon Euro
Bu sezon Boca formasıyla 4 maçta 216 dakika sahada kalan Zenon, henüz skor üretmese de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarından çıkmadı. Sarı-kırmızılı kurmayların, Arjantin ekibiyle olan uzun süreli sözleşmeyi makul bir bonservis bedeliyle çözmeyi hedeflediği belirtiliyor.