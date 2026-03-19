Galatasaray'da transfer operasyonu! Liverpool maçı sonrası üç dünya yıldızı için düğmeye basıldı: Goretzka, Hakan Çalhanoğlu ve Bernardo Silva...

Süper Lig devi Galatasaray’da transfer kazanı erken kaynamaya başladı. Son olarak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İngiliz devi Liverpool'a 4-0 kaybeden sarı-kırmızılar, rotayı önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına çevirdi.

Devler Ligi'nde kalıcı başarı hedefleyen Dursun Özbek yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, çıtayı en tepeye koydu. Sarı-kırmızılıların radarında bu kez sadece yıldızlar değil, dünya futbolunun elit isimleri var.

ORTA SAHAYA ALMAN PANZERİ: LEON GORETZKA

Okan Buruk'un orta sahada "dinamo" görevi görecek güçlü bir 8 numara raporu sonrası rota Münih’e kırıldı. Bayern Münih'te bu sezon istediği süreleri bulamayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 31 yaşındaki Leon Goretzka için Galatasaray devrede.

TEK TALİP GALATASARAY DEĞİL

Alman yıldız için tek talip Galatasaray değil. Juventus, Tottenham, Manchester United ve Inter de peşinde yıldız orta sahanın peşinde.

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Bayern Münih'le 35 maça çıkan yıldız orta saha, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU: "ÇOCUKLUK AŞKIM" DEDİ, KAPIYI ARALADI

Listenin en heyecan verici ismi ise A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu. Inter ile sözleşme yenileme görüşmelerinde henüz orta yolu bulamayan yıldız oyuncu için Galatasaray "şimdi değilse ne zaman?" stratejisini izliyor.

Hakan, her fırsatta çocukluk aşkı Galatasaray’da oynamak istediğini dile getiriyor. İtalyan basını, Aslan'ın bu transfer için 9-10 milyon Euro bandında bir bütçe ayırdığını iddia ediyor. İtalyan devi oyuncusunu bedelsiz bırakmak istemiyor, ancak Hakan'ın kulübünden "kolaylık" talep etmesi bekleniyor.

YENİ MERTENS ETKİSİ: BERNARDO SILVA!

Manchester City'de Pep Guardiola'nın kadroda revizyona gideceği ve sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Galatasaray, Portekizli yıldızı Dries Mertens'in oluşturduğu etkinin bir benzerini oluşturması için ikna etmeye çalışıyor.

BONSERVİS AVANTAJI

Sezon sonu boşa çıkacak olan 31 yaşındaki yıldız için bonservis ödenmeyecek olması iştah kabartıyor. Silva için en ciddi rakip, David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami. ABD ekibi Silva'ya reddedilemeyecek bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

OKAN BURUK ONAYI VERDİ

Teknik heyet, özellikle Bernardo Silva’nın çok yönlülüğüne (kanat, 10 numara, yardımcı forvet) tam not verdi. Yönetim, bu üç isimden en az birini "çilek" transferi olarak kadroya katıp Avrupa'da ses getirmeyi hedefliyor.