Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da transfer operasyonu! Liverpool maçı sonrası üç dünya yıldızı için düğmeye basıldı: Goretzka, Hakan Çalhanoğlu ve Bernardo Silva...

Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun "Rüya Takımı"nı kurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa futboluna damga vuran üç dev isim için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 11:03

devi Galatasaray’da transfer kazanı erken kaynamaya başladı. Son olarak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İngiliz devi Liverpool'a 4-0 kaybeden sarı-kırmızılar, rotayı önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına çevirdi.

Devler Ligi'nde kalıcı başarı hedefleyen Dursun Özbek yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, çıtayı en tepeye koydu. Sarı-kırmızılıların radarında bu kez sadece yıldızlar değil, dünya futbolunun elit isimleri var.

ORTA SAHAYA ALMAN PANZERİ: LEON GORETZKA

Okan Buruk'un orta sahada "dinamo" görevi görecek güçlü bir 8 numara raporu sonrası rota Münih’e kırıldı. Bayern Münih'te bu sezon istediği süreleri bulamayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 31 yaşındaki Leon Goretzka için Galatasaray devrede.

TEK TALİP GALATASARAY DEĞİL

Alman yıldız için tek talip Galatasaray değil. Juventus, Tottenham, Manchester United ve Inter de peşinde yıldız orta sahanın peşinde.

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Bayern Münih'le 35 maça çıkan yıldız orta saha, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU: "ÇOCUKLUK AŞKIM" DEDİ, KAPIYI ARALADI

Listenin en heyecan verici ismi ise A Milli Takımımızın kaptanı . Inter ile sözleşme yenileme görüşmelerinde henüz orta yolu bulamayan yıldız oyuncu için Galatasaray "şimdi değilse ne zaman?" stratejisini izliyor.

Hakan, her fırsatta çocukluk aşkı Galatasaray’da oynamak istediğini dile getiriyor. İtalyan basını, Aslan'ın bu transfer için 9-10 milyon Euro bandında bir bütçe ayırdığını iddia ediyor. İtalyan devi oyuncusunu bedelsiz bırakmak istemiyor, ancak Hakan'ın kulübünden "kolaylık" talep etmesi bekleniyor.

YENİ MERTENS ETKİSİ: BERNARDO SILVA!

Manchester City'de Pep Guardiola'nın kadroda revizyona gideceği ve sözleşmesi sona erecek olan ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Galatasaray, Portekizli yıldızı Dries Mertens'in oluşturduğu etkinin bir benzerini oluşturması için ikna etmeye çalışıyor.

BONSERVİS AVANTAJI

Sezon sonu boşa çıkacak olan 31 yaşındaki yıldız için bonservis ödenmeyecek olması iştah kabartıyor. Silva için en ciddi rakip, David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami. ABD ekibi Silva'ya reddedilemeyecek bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

OKAN BURUK ONAYI VERDİ

Teknik heyet, özellikle Bernardo Silva’nın çok yönlülüğüne (kanat, 10 numara, yardımcı forvet) tam not verdi. Yönetim, bu üç isimden en az birini "çilek" transferi olarak kadroya katıp Avrupa'da ses getirmeyi hedefliyor.

ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#hakan çalhanoğlu
#bernardo silva
#Galatasaray Transferleri
#Leon Goretzka
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.