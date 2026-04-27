Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili konuştu! "Daha farklı bir galibiyet alabilirdik"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir avantajın sahibi oldu. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren sarı-kırmızılıların milli file bekçisi Uğurcan Çakır, "Fenerbahçe'yi maçın içine hiç sokmadık. Net bir galibiyet aldık. Hatta daha farklı bir galibiyet alabilirdik" dedi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili konuştu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 01:33
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 01:33

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un iyi bir hazırlık süreci geçirdiği belirtildi.
Milli file bekçisi Uğurcan Çakır, takımın maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi olduğunu ifade etti.
Uğurcan Çakır, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve burada yaşadığı şeylerden dolayı gurur duyduğunu söyledi.
Tecrübeli kaleci, takımda Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Yunus Akgün gibi lider oyuncuların bulunduğunu vurguladı.
Uğurcan Çakır, cezası nedeniyle haftaya oynanacak Samsunspor maçında forma giyemeyeceğini ve Günay Güvenç'in elinden gelenin iyisini yapacağına inandığını belirtti.
Galatasaray'da milli file bekçisi ,, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçta çok iyi bir performans gösterdiklerini belirten Uğurcan, "Aslında maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. Hocamız Okan Buruk, bizi gerçekten çok iyi hazırladı. Bütün hafta içi çalıştıklarımızı bugün sahaya yansıttık. Bence Fenerbahçe'yi maçın içine hiç sokmadık. Net bir galibiyet aldık. Hatta daha farklı bir galibiyet alabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"BURADA YAŞADIĞIM VE YAŞATTIĞIM ŞEYLERDEN DOLAYI GURUR DUYUYORUM"

Galatasaray'da mutlu olduğunu kaydeden Uğurcan, "Galatasaray'a transferim biraz uzun sürdü. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşadığım ve yaşattığım şeylerden dolayı gurur duyuyorum." dedi.

Uğurcan Çakır, takımda çok karakterli oyuncuların bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi'den sonra ikinci kaptan durumunda. Gerçekten lider bir oyuncu ve Galatasaray'da büyük başarılar yakaladı. Yunus Akgün de buranın altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Çok iyi performanslar ortaya koydu. Şampiyonluklara katkı sağladı. Ben de takım arkadaşlarım için her zaman oynamaya çalışırım. Takımım için oynamaya çalışırım. Kendimden ziyade her zaman takımı ön plana çıkarırım. Trabzonspor'da uzun yıllar kaptanlık yaptım. Kendimi lider bir oyuncu olarak görüyorum. Takım arkadaşlarım ne zaman bana ihtiyaç duyarsa onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada çok karakterli ve lider oyuncular var. Yabancılarda Icardi, Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Mario Lemina da lider oyuncu. Takım gerçekten lider oyunculardan oluşuyor. Bu da zaten sahada skorlara yansıyor."

"GÜNAY ELİNDEN GELENİN İYİSİNİ YAPACAK"

Haftaya ligde oynanacak Samsunspor maçında cezası nedeniyle oynayamayacağını aktaran tecrübeli file bekçisi, "Günay Güvenç, elinden gelenin iyisini yapacak. O maçı da kazanıp şampiyonluğa uzanmak istiyoruz. Sahada olup olmamam önemli değil. Her zaman saha dışında da takıma yardımcı olmaya çalışacağım. Aslında kart görmek istemiyordum. O maçta da oynamak istiyordum. Yine de sarı kart gördüm. Nasip böyleymiş. Günay Güvenç, elinden geleni yapacaktır. Aynı zamanda takım arkadaşlarım da elinden geleni yapacaktır. O maçı da kazanacağız inşallah." şeklinde konuştu.

