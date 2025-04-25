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 | Murat Makas

Galatasaray'da yeni transfer atağı! Bu kez Fenerbahçe'yi yıkan yıldızın peşinde

Süper Lig'de şampiyon olup doğrudan şampiyonlar ligine gitmek isteyen Galatasaray yeni sezon için kadro planlamasına başladı. Önceliği sağ bek mevkisine veren Cimbom, Fenerbahçe maçına damga vuran yıldız isim Gökhan Sazdağı'nın peşine düştü. İşte detaylar...

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Galatasaray'da yeni transfer atağı! Bu kez Fenerbahçe'yi yıkan yıldızın peşinde
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 09:58

Süper Lig’de şampiyonluğa daha yakın olan ve Türkiye Kupası’nı da almak isteyen Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için düğmeye bastı. Şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak olan Galatasaray, kadro planlamasına başladı. Takımdan gidecek oyuncuların yerine yeni yıldızlar listeleniyor.

CİMBOM SAĞ BEK ARIYOR

Sabah’ta yer alan habere göre Cimbom’da öncelik sağ bek transferi… Sacha Boey'u 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattıktan sonra sağ beke 3 transfer (Aurier, Jelert ve Frankowski) yapan Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Roland Sallai de rotasyona giriyor. Frankowski'nin zorunlu opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye yedek kulübesi için yerli takviye düşünüyor.

Galatasaray'da yeni transfer atağı! Bu kez Fenerbahçe'yi yıkan yıldızın peşinde

FENERBAHÇE'Yİ YIKAN İSİM

Dört sezondur Kayserispor'da forma giyen tecrübeli oyuncu Gökhan Sazdağı, öne çıkan isim olarak duruyor. Son Fenerbahçe maçında 3 golü de hazırlayan isim olan 30 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldı.

Galatasaray'da yeni transfer atağı! Bu kez Fenerbahçe'yi yıkan yıldızın peşinde

GÖKHAN SAZDAĞI

Galatasaray’ın Gökhan Sazdağı için teklif hazırladığı iddia edildi. Altyapısını Fenerbahçe'de alan futbolcu, performansıyla A Milli Takım havuzuna girmeyi de başardı. Bu sezon 25 maçta 3 asist yapan Gökhan Sazdağı'nın da Galatasaray'dan gelecek olan teklife sıcak baktığı ifade ediliyor. 30 yaşındaki tecrübeli yıldızın güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

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Sıkça Sorulan Sorular

Gökhan Sazdağı Fenerbahçe maçında ne dedi?
Maçta iki asiste imza atan Gökhan Sazdağı'nın maç öncesi motivasyon konuşması Kayserispor tarafından paylaşıldı. "Bu maçta konsantre olacak bir şey yok. Böyle maçların anahtarı genelde rakibinden daha fazla mücadele ederek olur. Bu taraftarı tersine çevirmek de bizim elimizde ve akıllı oynayacağız. Buraya biz mücadele etmeye geldik. Allah yardımcımız olsun!"
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