Galatasaray'da yeni transfer atağı! Bu kez Fenerbahçe'yi yıkan yıldızın peşinde

Süper Lig’de şampiyonluğa daha yakın olan ve Türkiye Kupası’nı da almak isteyen Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için düğmeye bastı. Şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak olan Galatasaray, kadro planlamasına başladı. Takımdan gidecek oyuncuların yerine yeni yıldızlar listeleniyor.

CİMBOM SAĞ BEK ARIYOR

Sabah’ta yer alan habere göre Cimbom’da öncelik sağ bek transferi… Sacha Boey'u 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattıktan sonra sağ beke 3 transfer (Aurier, Jelert ve Frankowski) yapan Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Roland Sallai de rotasyona giriyor. Frankowski'nin zorunlu opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye yedek kulübesi için yerli takviye düşünüyor.



FENERBAHÇE'Yİ YIKAN İSİM

Dört sezondur Kayserispor'da forma giyen tecrübeli oyuncu Gökhan Sazdağı, öne çıkan isim olarak duruyor. Son Fenerbahçe maçında 3 golü de hazırlayan isim olan 30 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldı.

GÖKHAN SAZDAĞI

Galatasaray’ın Gökhan Sazdağı için teklif hazırladığı iddia edildi. Altyapısını Fenerbahçe'de alan futbolcu, performansıyla A Milli Takım havuzuna girmeyi de başardı. Bu sezon 25 maçta 3 asist yapan Gökhan Sazdağı'nın da Galatasaray'dan gelecek olan teklife sıcak baktığı ifade ediliyor. 30 yaşındaki tecrübeli yıldızın güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

