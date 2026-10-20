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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 23:55

Galatasaray'da Yunus Akgün'den Lille maçı sözleri! "Kazanmak için her şeyi yapacağız"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Yunus Akgün, "Kazanmak için her şeyi yapacağız. Yarınki maçı kazanıp bir çıkış yapmak istiyoruz. Hem camiamızı hem de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'da Yunus Akgün'den Lille maçı sözleri!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 23:55

'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden , 3. hafta maçında yarın TSİ 19.45'te deplasmanda Fransa temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da milli futbolcu Yunus Akgün, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Yunus Akgün'den Lille maçı sözleri! "Kazanmak için her şeyi yapacağız"

Yarın kendilerini önemli bir maçın beklediğini ifade eden Yunus Akgün, "Öncelikle yarın çok önemli bir maç bizi bekliyor. Lille kaliteli bir takım ve kaliteli oyunculara sahip. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Yarınki maçı kazanıp bir çıkış yapmak istiyoruz. Hem camiamızı hem de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zor bir maç, bu seviyede her maç çok zor. Ancak kendi gücümüzü ve kalitemizi biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. İnşallah yarın kazanarak taraftarlarımızı mutlu ederiz. Hocamıza da bir sözümüz var. Biliyorsunuz, dün doğum günüydü. Ona da bir galibiyet hediye etmek istiyoruz" diye konuştu.

"SAĞ AÇIK, SOL AÇIK VE 1O NUMARA POZİSYONLARI BENİM İÇİN DAHA İYİ"

Sahada görev aldığı pozisyonlara da değinen Yunus Akgün, "Sağ açık, sol açık ve forvet arkasında hoca bana görev veriyor. Her yerde oynayabiliyorum. Forvet pozisyonunda akademide, U14, U15 ve U16 takımlarında oynamıştım. Boyum biraz kısa olduğu için daha sonra kanada evrildim. İtalya maçında da iyi oynadığımı düşünüyorum. Ne zaman görev verilirse Galatasaray forması için savaşmaya devam edeceğim. Ancak sağ açık, sol açık ve 10 numara pozisyonları benim için daha iyi" ifadelerini kullandı.

"BERKE ÖZER YARINKİ MAÇTA BİRAZ MOLA VERİRSE İYİ OLUR"

Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer ile ilişkisine ve rakibin performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunus Akgün, "Berke'yi öncelikle kişilik olarak çok seviyorum. Alt yaş kategorilerinde, milli takımlarda çok sayıda maçta birlikte oynadık. U17 Avrupa Şampiyonası'nda beraber yarı final oynadık. Şu anda da Lille'de çok iyi bir performans sergiliyor ve bizi gururlandırmaya devam ediyor. Yarınki maçta biraz mola verirse iyi olur. Buradan ona da başarılar diliyorum. İnşallah yarın ikimiz için de hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KONSANTRASYONUNUZ BOZULDUĞU NADA RAKİP SİZİ CEZALANDIRABİLİYOR"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları ilk iki maçta yaşadıkları süreci de değerlendiren Yunus Akgün, Sporting karşılaşmalarına iyi başladıklarını ancak kırılma anlarında yapılan bireysel hataların oyunu etkilediğini belirtti. Yunus Akgün, "Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk Sporting maçına gerçekten çok iyi başlamıştık. İlk 30 dakikada topun hakimiyeti tamamen bizdeydi ve skoru bulmuştuk. Ancak hocamızın da dediği gibi bazen kırılma anlarında bireysel hatalar olabiliyor. Futbolda bunlar var. Hatalı bir gol yediğimizde oyuncular ister istemez biraz etkilenebiliyor. Her şey bizim elimizdeyken bir anda gol yemek oyunumuzu bozabiliyor. Ancak bu seviyede bunun olmaması lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde konsantrasyonunuz bozulduğu anda rakip sizi cezalandırabiliyor. Bunun bilincindeyiz. Daha fazla konsantre olmamız ve daha iyi çalışmamız gerekiyor. İnşallah bunları bir daha yaşamayız. Yarınki maçı kazanarak en iyi şekilde buradan üç puanla evimize dönmek istiyoruz" dedi.

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#galatasaray
#yunus akgün
#Berke Özer
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#lille
#Spor
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