12°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi. Transfermarkt'ın yeni verilerine göre Galatasaray, Fenerbahçe'ye 97 milyon Euroluk tarihi bir fark attı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!
Galatasaray, Süper Lig'in en değerli takımı olarak aradaki farkı sürekli artırıyor. Esasen ise son şampiyon; yeni değerlendirmelerle birlikte, Türkiye tarihinin yine en pahalı futbol takımı oldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

SÜPER LİG TAKIMLARININ KADRO DEĞERLERİ

18 - EYÜPSPOR | 14 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

17 - FATİH KARAGÜMRÜK | 15 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

16 - ANTALYASPOR | 22 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

15 - KOCAELİSPOR | 26 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

14 - GENÇLERBİRLİĞİ | 27 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

13 - KASIMPAŞA | 28 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

12 - KAYSERİSPOR | 28 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

11 - GAZİANTEP FK | 30 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

10 - ALANYASPOR | 31 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

9 - KONYASPOR | 38 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

8 - ÇAYKUR RİZESPOR | 40 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

7 - SAMSUNSPOR | 52 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

6 - GÖZTEPE | 57 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

5 - BAŞAKŞEHİR | 72 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

4 - TRABZONSPOR | 115 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

3 - BEŞİKTAŞ | 185 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

2 - FENERBAHÇE | 248 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

1 - GALATASARAY | 345 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU KİM?
Victor Osimhen, 75 milyon Euroluk bonservisiyle Süper Lig'in en pahalı futbolcusu konumunda.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
