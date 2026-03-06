Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark: Süper Lig'de kadro tarifesi!

Kategoriler
Galatasaray, Süper Lig'in en değerli takımı olarak aradaki farkı sürekli artırıyor. Esasen ise son şampiyon; yeni değerlendirmelerle birlikte, Türkiye tarihinin yine en pahalı futbol takımı oldu.
18 - EYÜPSPOR | 14 MİLYON EURO
17 - FATİH KARAGÜMRÜK | 15 MİLYON EURO
16 - ANTALYASPOR | 22 MİLYON EURO
15 - KOCAELİSPOR | 26 MİLYON EURO
14 - GENÇLERBİRLİĞİ | 27 MİLYON EURO
13 - KASIMPAŞA | 28 MİLYON EURO
12 - KAYSERİSPOR | 28 MİLYON EURO
11 - GAZİANTEP FK | 30 MİLYON EURO
10 - ALANYASPOR | 31 MİLYON EURO
9 - KONYASPOR | 38 MİLYON EURO
8 - ÇAYKUR RİZESPOR | 40 MİLYON EURO
7 - SAMSUNSPOR | 52 MİLYON EURO
6 - GÖZTEPE | 57 MİLYON EURO
5 - BAŞAKŞEHİR | 72 MİLYON EURO
4 - TRABZONSPOR | 115 MİLYON EURO
3 - BEŞİKTAŞ | 185 MİLYON EURO
2 - FENERBAHÇE | 248 MİLYON EURO
1 - GALATASARAY | 345 MİLYON EURO