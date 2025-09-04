Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz kararı! Kritik tarih belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray, son olarak iki önemli hamlede bulundu.

TRANSFERLER AVRUPA LİSTESİNE ALINDI

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Manchester City'den İlkay Gündoğan transferlerini gerçekleştirdi. Devler Ligi kadrosunu 2 Eylül akşamında UEFA'ya bildiren sarı-kırmızılılar, yeni transferleri Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı listeye yetiştirmeyi başardı.

OLUMLU DÖNÜŞ ALINAMADI

Hakan Çalhanoğlu konusunda Inter'den olumlu dönüş alamayan sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz için NEOM'dan gelen 40 milyon Euro'ya yakın teklifi yeterli bulmadı.

HENÜZ NETLİK YOK

Hakan ve Barış Alper'in durumu henüz kesinlik kazanmadı. NEOM, Suudi Arabistan'da transfer tahtasının kapanacağı 11 Eylül'e kadar masada olacak.

DURSUN ÖZBEK GERİ ADIM ATMIYOR

Milli futbolcu ayrılmak istiyor ancak Başkan Dursun Özbek geri adım atmaya yanaşmıyor. Galatasaray cephesi, yıldız futbolcuya 50 milyon Euro'ya yakın değer biçiyor.

HAKAN'IN BASKISI SÜRÜYOR

Şu anda A Milli Takım'da olan Hakan Çalhanoğlu ise bir yandan da kulübü Inter'e önünün açılması için baskı yapmaya devam ediyor.

BONSERVİSİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞACAK

Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül'de sona eriyor ve Hakan bu tarihe kadar Galatasaray'a transferi için bonservisini 10 milyon Euro'ya düşürmeye çalışacak.

OKAN BURUK TAKİPTE

Taraflar arasındaki görüşmeler aralıksız sürerken, teknik direktör Okan Buruk da gelişmeleri takip ediyor.