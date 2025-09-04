Menü Kapat
TGRT Haber
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz kararı! Kritik tarih belli oldu

Yaz transfer sezonuna rekor üstüne rekor kırarak giren Galatasaray, Suudi Arabistan'dan astronomik teklif alarak NEOM'a gitmek isteyen Barış Alper Yılmaz ile Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun transferleri için karar aldı. Sarı-kırmızılılarda yönetim, her iki oyuncu için de şartları sonuna kadar zorlayacak. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz kararı! Kritik tarih belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen , son olarak iki önemli hamlede bulundu.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz kararı! Kritik tarih belli oldu

TRANSFERLER AVRUPA LİSTESİNE ALINDI

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan ve Manchester City'den transferlerini gerçekleştirdi. Devler Ligi kadrosunu 2 Eylül akşamında UEFA'ya bildiren sarı-kırmızılılar, yeni transferleri Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı listeye yetiştirmeyi başardı.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz kararı! Kritik tarih belli oldu

OLUMLU DÖNÜŞ ALINAMADI

konusunda Inter'den olumlu dönüş alamayan sarı-kırmızılılar, için NEOM'dan gelen 40 milyon Euro'ya yakın teklifi yeterli bulmadı.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz kararı! Kritik tarih belli oldu

HENÜZ NETLİK YOK

Hakan ve Barış Alper'in durumu henüz kesinlik kazanmadı. NEOM, Suudi Arabistan'da transfer tahtasının kapanacağı 11 Eylül'e kadar masada olacak.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz kararı! Kritik tarih belli oldu

DURSUN ÖZBEK GERİ ADIM ATMIYOR

Milli futbolcu ayrılmak istiyor ancak Başkan Dursun Özbek geri adım atmaya yanaşmıyor. Galatasaray cephesi, yıldız futbolcuya 50 milyon Euro'ya yakın değer biçiyor.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz kararı! Kritik tarih belli oldu

HAKAN'IN BASKISI SÜRÜYOR

Şu anda A Milli Takım'da olan Hakan Çalhanoğlu ise bir yandan da kulübü Inter'e önünün açılması için baskı yapmaya devam ediyor.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz kararı! Kritik tarih belli oldu
BONSERVİSİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞACAK

Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül'de sona eriyor ve Hakan bu tarihe kadar Galatasaray'a transferi için bonservisini 10 milyon Euro'ya düşürmeye çalışacak.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz kararı! Kritik tarih belli oldu

OKAN BURUK TAKİPTE

Taraflar arasındaki görüşmeler aralıksız sürerken, teknik direktör Okan Buruk da gelişmeleri takip ediyor.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz kararı! Kritik tarih belli oldu
