Galatasaray'dan orta sahaya genç 'Matador': Barcelona'nın yıldızı için dev kulüplerle yarış başladı!

Şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken bir yandan da yeni sezonun "yıldızlar karması" için düğmeye basan Galatasaray, orta sahada dengeleri değiştirecek bir ismin peşine düştü.
İspanyol devi Barcelona'nın bütçe yapılandırması nedeniyle yollarını ayırmayı planladığı Marc Casadó, Aslan'ın transfer listesinde bir numaraya yükseldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un oyun sistemine tam uyum sağlaması beklenen 22 yaşındaki ön libero, modern futbolun gerektirdiği tüm özelliklere sahip. Sadece savunma önündeki süpürücü rolüyle değil; oyun kurma becerisi ve dripling yeteneğiyle de dikkat çeken genç İspanyol, Buruk’un raporunda tam not aldı.
Transfer piyasasında adı sıkça geçen Casadó için Avrupa'nın devleri adeta sıraya girmiş durumda. Galatasaray'ın bu transferdeki rakipleri oldukça dişli:
|Ülke
|Takımlar
|İngiltere
|Chelsea, Manchester United, Tottenham
|İspanya
|Atletico Madrid
İspanyol basınından sızan bilgilere göre, piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Casadó için Katalan ekibi kapıyı 22 milyon euro’dan açıyor. Galatasaray yönetiminin ise genç yetenek için 20 milyon euro bandını gözden çıkardığı ve menajerler aracılığıyla ilk temasları kurduğu belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, ligdeki şampiyonluk yarışı biter bitmez resmi adımları atarak rakiplerinden önce transferi noktalamayı hedefliyor. Genç yıldızın Avrupa arenasında sergilediği performans, Galatasaray'ın orta sahadaki direncinin yanı sıra oyun kalitesini de bir üst seviyeye taşıyacak cinsten.