 | Serhat Yıldız

Galatasaray'dan orta sahaya genç 'Matador': Barcelona'nın yıldızı için dev kulüplerle yarış başladı!

Gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden start veren Galatasaray, rotasını İspanya’ya kırdı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona’nın parlayan yeteneği Marc Casadó’yu kadrosuna katmak için dev kulüplerle yarışa girmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken bir yandan da yeni sezonun "yıldızlar karması" için düğmeye basan Galatasaray, orta sahada dengeleri değiştirecek bir ismin peşine düştü.

Galatasaray, orta sahaya Barcelona'dan genç yetenek Marc Casadó'yu transfer etmek için harekete geçti.
Barcelona'nın bütçe yapılandırması nedeniyle satış listesinde yer alan 22 yaşındaki ön libero Marc Casadó, Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıraya yükseldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un oyun sistemine uyum sağlaması beklenen Casadó'nun hem savunma hem de oyun kurma becerileriyle dikkat çektiği belirtiliyor.
Galatasaray'ın transferdeki rakipleri arasında Chelsea, Manchester United, Tottenham ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüpleri yer alıyor.
Casadó'nun piyasa değerinin 20 milyon euro olduğu, Barcelona'nın ise 22 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.
Galatasaray yönetimi, genç yetenek için 20 milyon euro bandını gözden çıkardı ve menajerler aracılığıyla ilk temasları kurdu.
İspanyol devi Barcelona'nın bütçe yapılandırması nedeniyle yollarını ayırmayı planladığı Marc Casadó, Aslan'ın transfer listesinde bir numaraya yükseldi.

OKAN BURUK'UN ARADIĞI KAN: MARC CASADÓ

Teknik direktör Okan Buruk'un oyun sistemine tam uyum sağlaması beklenen 22 yaşındaki ön libero, modern futbolun gerektirdiği tüm özelliklere sahip. Sadece savunma önündeki süpürücü rolüyle değil; oyun kurma becerisi ve dripling yeteneğiyle de dikkat çeken genç İspanyol, Buruk’un raporunda tam not aldı.

DEVLER KUYRUKTA, PAZARLIKLAR KIZIŞIYOR

Transfer piyasasında adı sıkça geçen Casadó için Avrupa'nın devleri adeta sıraya girmiş durumda. Galatasaray'ın bu transferdeki rakipleri oldukça dişli:

İngiltereChelsea, Manchester United, Tottenham
İspanyaAtletico Madrid
RAKAMLAR MASADA

İspanyol basınından sızan bilgilere göre, piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Casadó için Katalan ekibi kapıyı 22 milyon euro’dan açıyor. Galatasaray yönetiminin ise genç yetenek için 20 milyon euro bandını gözden çıkardığı ve menajerler aracılığıyla ilk temasları kurduğu belirtiliyor.

Sarı-kırmızılı kurmaylar, ligdeki şampiyonluk yarışı biter bitmez resmi adımları atarak rakiplerinden önce transferi noktalamayı hedefliyor. Genç yıldızın Avrupa arenasında sergilediği performans, Galatasaray'ın orta sahadaki direncinin yanı sıra oyun kalitesini de bir üst seviyeye taşıyacak cinsten.

