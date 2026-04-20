Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin 30. haftası bugün oynanacak tek maçla tamamlanacak. Süper Lig'de 30. haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarında alınan sonuçlar zirve hesaplarını tamamen değiştirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Derbiye günler kala kritik gelişme Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada takım, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına ve Osimhen'in son durumuyla ilgili gelişmelere odaklandı. Galatasaray, 30. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olarak tamamladı. Fenerbahçe, kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında puan kaybetti. Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak haftayı Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kapattı. Galatasaray, 26 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen, idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı ve Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına katıldı.

Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada giren Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Lider Galatasaray ise Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Rakibini 2-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, zirvede puan farkını 4'e yükseltti. Haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 3. basamakta giren Trabzonspor ise sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Bordo-mavililer, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak haftayı Galatasaray'ın 6 puan, Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde kapattı.

GALATASARAY DEV DERBİYE HAZIRLANIYOR

Ligin 30. haftasını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde kapatan lider Galatasaray, 31. hafta maçında 26 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına da başladı.

Derbiden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak isteyen Galatasaray'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in son durumuyla ilgili gelişmeler de merak ediliyor.

Geçtiğimiz hafta içi yapılan bazı antrenmanlarda takımla birlikte çalışan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği maçı kafilesinde de yer almıştı. Golcü oyuncu, maç kadrosuna ise dahil edilmemiş ve karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan, Victor Osimhen ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in idmanın tamamında takımla birlikte çalıştığını duyurdu. Öte yandan sakatlığı bulunan bir diğer isim Yaser Asprilla'nın ise günü tedaviyle geçirdiği bildirildi.

