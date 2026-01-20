Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Spor
Editor
 Yasin Aşan

Galatasaray'dan Sara ve Singo açıklaması! Sakat oyuncuların son durumu belli oldu

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Wilfried Singo'nun sağlık durumlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı Atletico Madrid maçı öncesinde düzenlediği son antrenmanda konuşan kulüp doktoru Yener İnce, her iki oyuncunun da son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Galatasaray'dan Sara ve Singo açıklaması! Sakat oyuncuların son durumu belli oldu
, 'nin 7. haftasında yarın akşam saat 20.45'te İstanbul'da İspanya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid ile oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Galatasaray Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılıların Atletico Madrid maçı öncesinde yaptığı son antrenmandan önce sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, ve Arda Ünyay'ın sağlık durumlarıyla ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Sara ve Singo açıklaması! Sakat oyuncuların son durumu belli oldu

"ARDA İLE İLGİLİ BÜYÜK BİR SIKINTIMIZ YOK"

Arda Ünyay'ın ciddi bir sakatlığı olmadığını dile getiren Yener İnce, "Arda'nın arka adalesinde hafif bir sakatlığı var. Kısa zamanda dönecek. Onunla ilgili büyük bir sıkıntımız yok." dedi.

Galatasaray'dan Sara ve Singo açıklaması! Sakat oyuncuların son durumu belli oldu

"SARA'NIN DURUMU BİRAZ ENTERESAN"

Yener İnce, sol diz dış yan bağlarında yırtık oluşan Gabriel Sara ile ilgili, "Sara'nın durumu biraz enteresan. Antrenmanda bir pozisyon sonrasında dış yan bağında bir yırtık oluştu. Uzun süreli bir ama elimizde bağ sakatlıklarıyla ilgili bazı imkanlar var. Mauro Icardi'nin sakat sakat oynadığı dönemi hatırlayın. Buralarda teknolojinin imkanlarını kullanıyoruz. Bugünkü antrenmanda Sara'yı deneyeceğiz, reaksiyonuna ve ağrıyı tolere edip edemediğine bakacağız. Riski çok düşük miktarda olacak. Eğer ağrıyı tolere edebilecekse oynatacağız. Beklemeyeceğiz. Hem iyileştireceğiz hem de oyuncudan faydalanacağız." diye konuştu.

Galatasaray'dan Sara ve Singo açıklaması! Sakat oyuncuların son durumu belli oldu

"SINGO'NUN İKİNCİ SAKATLIĞININ İLKİYLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Wilfried Singo hakkında birçok spekülasyon yapıldığını dile getiren Yener İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Singo'nun sağlığı çok iyi. Kronik sakat olduğu ve buna rağmen alındığı söyleniyor. Hiç alakası yok. MR'ları ortada. Bu büyük bir yalan. Erken döndüğü için sakatlandığı söyleniyor. İlk sakatlığı kasla ilgiliydi. Aynı sakatlıkları Lemina ve Osimhen de yaşadı. Benzer sürelerde döndüler. Singo'nun ikinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok. Bu sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda. Oynatabilirsiniz ama işin içine tendon girince risk daha da büyüyor. Okan hoca ile konuştuk. En ufak bir umut varsa bugüne kadar hep kullandık. 'Oynayamaz' denilen birçok futbolcumuz oynadı. Tıbben imkanı varsa futbolcuyu oynatırız. Singo, bugün antrenmana da çıkacak. Sağlığında bir sıkıntı yok. 90 dakikalık bir maçta büyük bir sprintte riski çok fazla. Yerinde de Davinson Sanchez gibi bir oyuncu oynuyor. Neden bir risk alalım? Bir risk almak zorunda olsak düşünüp alabilirdik. Ancak bu sakatlık risk almamamız gereken bir sakatlık. Bugüne kadar hiçbir oyuncuda bu denli büyük bir riski almadık. Singo sakat sakat alınmadı. Oyuncunun ilk sakatlığı ile ikinci sakatlığı arasında fersah fersah fark var. Yerleri bile farklı. İkinci sakatlık tendonla ilgili olduğu için riski en düşüğe indirmeye çalışıyoruz. Yerinde oynayan futbolcu sağlıklı olduğu için bu riski almayı uygun görmüyoruz. Bunun Okan hoca ile ilgisi yok. Kendisi bize soruyor, biz risk almamamız gerektiğini söylüyoruz. Bizim sorumluluğumuzda olan bir konu."

Singo'nun maç içinde büyük sprintler attığını aktaran İnce, "Bu oyuncu maç içinde 37-38 kilometre hıza çıkıyor. 100 metreci kadar yüksek hızı var. Bu hızdayken bir şey yaşamaması lazım. Bunu temin etmeliyiz. Oyuncu yavaş yavaş dönüyor. Önümüzdeki 10 gün içinde çok daha iyi olacaktır. O günkü maç takvimine göre içimiz daha rahat olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.

#Spor
