Galatasaray'da şok ayrılık açıklaması! Lucas Torreria: 'Benim için çok zor'

Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik 7. hafta mücadelesinde Atletico Madrid’i konuk edecek olan Galatasaray’da, maç öncesi sıcak saatler yaşanıyor.

Takımın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, düzenlenen basın toplantısında takımdaki geleceğiyle ilgili çıkan spekülasyonları değerlendirdi. Yıldız futbolcu, taraftarların merakla beklediği ayrılık iddiaları hakkında önemli ifadeler kullanarak mevcut durumuna dair net mesajlar verdi.

"GİTMEK İSTEDİĞİMİ KENDİM SÖYLERİM ZATEN"

"Son zamanlarda geleceğimle ilgili çok konuşuldu ama ben gerçeklerle yönettim kendimi, kalbimden konuştum hep. Geldiğim ilk andan itibaren adanmış şekilde bu formayı giydim. Son zamanlarda babam bazı sağlık problemleri yaşadı. Ben de takıma yeterince konsantre olamadım. Okan Buruk'a, takım arkadaşlarıma ve Türkiye'deki tüm insanlara destekleri için teşekkür ederim. Ailenizden uzak bu tür durumları yönetmek zor. Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum, şu anda önemli bir dönemden geçiyoruz. Buradan gitmek istediğimi kendim söylerim zaten. Ben bir şey söylemediğim sürece buradayım. Her zamanki gibi hayatımı sahaya koyacağım her topta. Galatasaray'da olduğum her gün böyle olacak. En önemlisi Galatasaray, hiçbir oyuncu Galatasaray'dan önemli değildir." ifadelerini kullandı.