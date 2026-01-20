Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Atletico Madrid maçı öncesi Okan Buruk'tan Osimhen ve Singo açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Atletico Madrid maçı öncesi Okan Buruk'tan Osimhen ve Singo açıklaması!
20.01.2026
20.01.2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin7. haftasında oynanacak Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşması öncesi sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Atletico Madrid maçı öncesi Okan Buruk'tan Osimhen ve Singo açıklaması!

Okan Buruk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Takım olarak en iyisini yapacağız. Karşımızda form durumu çok yüksek bir takım var. Simeone'yle her sene farklı oyunlar, farklı oyuncular ama hep kazanmaya odaklı bir takım. En iyi performansımızı vererek galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum.”

Atletico Madrid maçı öncesi Okan Buruk'tan Osimhen ve Singo açıklaması!

OSIMHEN AÇIKLAMASI

“Osimhen dün kadroya katıldı. Bizle antrenmana çıktı. Güzel de antrenman oldu. Ismail Jakobs kadroda olacak. Sara takımla antrenmana çıkacak ve kendini deneyecek. Singo bu maçta bizimle birlikte olmayacak. Kadromuz biraz daha kalabalıklaştı. Özellikle bu benim için de moral oldu.”

Atletico Madrid maçı öncesi Okan Buruk'tan Osimhen ve Singo açıklaması!

'BİREYSEL PERFORMANSLAR ÖNEMLİ OLACAK'

“Rakibimiz yüksek şiddetli pres yapan ve adam adama baskıları çok iyi uygulayan takım olduklarını söyleyebiliriz. Bu maçta daha çok ihtiyaç var, bireysel yetenek ve kaliteye. Özellikle öndeki oyuncuların bireysel yeteneklerini sergileyecekleri performansta, rakibimizin 12 gol yediğini söylemeliyim. Duran toplarda çok gol yediler. Kaliteli işler yapabilen takımlar Atletico Madrid'e gol atılabildiğini gösterdiler. Bireysel performanslar önemli olacak.”

Atletico Madrid maçı öncesi Okan Buruk'tan Osimhen ve Singo açıklaması!

'BEKLENTİLER ÇOK YÜKSEK BİZDEN'

"Benim dördüncü senem burada. Futbolculuk öncesinde Galatasaray maçlarına giden taraftar olarak hep Galatasaray'ın başarılarını gördük. Beklentiler çok yüksek bizden. Biz de bu beklentilere cevap vermek istiyoruz. Galatasaray'ın teknik ekip ve yönetimiyle her şeyini verdiğinden emin olsunlar. Bu dönem daha çok birlikte olmamız gereken bir dönem. Galatasaray 3 senedir şampiyon, bu sene şampiyon olmasın diye mücadele var ama saha dışına da bakmak gerekiyor. Sadece Galatasaray'ın başarısına odaklanmak gerekiyor. Transfer olacak ama bu konsantrasyonumuzu yarın için yüksek tutalım. Yarınki beklentim önce sahada bizim mücadelemiz, onların performansıyla bizim performansımızı yukarıya çekmek. Yarın nasıl bir takım olduğumuz göstermenin günü."

Atletico Madrid maçı öncesi Okan Buruk'tan Osimhen ve Singo açıklaması!

'GÜCÜMÜZÜ VE HER ŞEYİ DOĞRU YÖNETİRSEK...'

“Rakibimiz bazı oyuncularını dinlendirdi ama çok dinamik, La Liga'nın en çok koşan takımı. Oyun içerisinde konstrasyonu bozmadan bire bir savunmaları yapıyorlar. Türkiye Ligi'nde topun oyunda kalma süresi çok düşük. Daha yavaş oynana, rakiplerin ve hakemlerin durdurduğu bir oyun. Bu maçta oyunu doğru bir şekilde yönetmemiz ve rakibimize yanıt vermemiz gerekiyor. Yorgunluk oyun içerisinde olabilir ama bu oyuncular 120 dakikayı oynayabiliyor. Gücümüzü ve her şeyi doğru yönetirsek rakibimizle başa çıkabiliriz diye düşünüyorum.”

Atletico Madrid maçı öncesi Okan Buruk'tan Osimhen ve Singo açıklaması!

UĞURCAN ÇAKIR VE WILFRIED SINGO SÖZLERİ

“Uğurcan'ın dün biraz rahatsızlığı vardı. Bugün antrenmana çıkacak. Singo çalışmalarına devam ediyor. Çok profesyonel bir oyuncu. İnşallah en kısa sürede geri dönecek. Umuyorum bir daha o sakatlık yaşanmayacak.”

Atletico Madrid maçı öncesi Okan Buruk'tan Osimhen ve Singo açıklaması!
