Sarı-kırmızılı camiada transfer hareketliliği erken başladı. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda eksik bölgeleri belirleyen yönetim, rotayı Almanya ve İtalya’ya kırdı. "Hedef Avrupa" parolasıyla yola çıkan Cimbom, özellikle savunmanın sağını ve merkezini sağlama almak istiyor.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'dan savunma hattına Balkan ateşi! Operasyon için düğmeye basıldı Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için Almanya ve İtalya'dan iki oyuncu için çalışmalara başladı. Galatasaray, Milan forması giyen 24 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic'i transfer etmek istiyor. Pavlovic, hem stoperde hem de sol bekte görev yapabilen, agresif tarzı ve skorer kimliğiyle dikkat çeken bir oyuncu. Galatasaray, Bayern Münih'ten 26 yaşındaki Hırvat sağ bek Josip Stanisic'i kiralamak için temaslara başladı. Stanisic, bu sezon çıktığı 41 maçta 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Teknik direktör Okan Buruk, her iki oyuncu için de olumlu görüş bildirdi.

SAVUNMANIN SOLUNA SIRP DUVARI: STRAHİNJA PAVLOVİC

Listenin başında, Milan forması giyen 24 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic yer alıyor. Hem stoperde hem de sol bekte görev yapabilen çok yönlü oyuncu, savunmadaki agresif tarzı ve skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.

Kategori Detay Performans Bu sezon 35 maçta 5 gol kaydederek hücumda da etkili olduğunu kanıtladı. Kritik Faktör Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek isteyen Pavlovic’in, Galatasaray’ın projesine sıcak baktığı belirtiliyor. Strateji Dünya Kupası süreci başlamadan transferin bitirilmesi hedefleniyor.

SAĞ BEKE HIRVAT PANTERİ: JOSİP STANİSİC

Sağ bek bölgesi için ise Galatasaray’ın tanıdık bir müttefiki var: Bayern Münih. Alman deviyle olan iyi ilişkilerini kullanmak isteyen yönetim, 26 yaşındaki Hırvat yıldız Josip Stanisic’i kiralamak için temaslara başladı.

Kategori Açıklama İstatistikler Bu sezon çıktığı 41 maçta 3 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak modern bek tanımını tam anlamıyla doldurdu. Plan Hırvat oyuncunun takıma katılmasıyla savunmanın sağındaki istikrar sorununun kökten çözülmesi planlanıyor.

OKAN BURUK ONAYI VERDİ

Yeni sezonda daha dirençli bir savunma kurgusu hayal eden Okan Buruk'un, her iki isim için de yönetime olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, turnuva takvimi sıkışmadan ve oyuncuların piyasası daha da yükselmeden imzaları attırmak için vites yükseltti.