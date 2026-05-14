Galatasaray'dan savunma hattına Balkan ateşi! Operasyon için düğmeye basıldı

Sarı-kırmızılı camiada transfer hareketliliği erken başladı. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda eksik bölgeleri belirleyen yönetim, rotayı Almanya ve İtalya’ya kırdı. "Hedef Avrupa" parolasıyla yola çıkan Cimbom, özellikle savunmanın sağını ve merkezini sağlama almak istiyor.
Listenin başında, Milan forması giyen 24 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic yer alıyor. Hem stoperde hem de sol bekte görev yapabilen çok yönlü oyuncu, savunmadaki agresif tarzı ve skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.
|Kategori
|Detay
|Performans
|Bu sezon 35 maçta 5 gol kaydederek hücumda da etkili olduğunu kanıtladı.
|Kritik Faktör
|Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek isteyen Pavlovic’in, Galatasaray’ın projesine sıcak baktığı belirtiliyor.
|Strateji
|Dünya Kupası süreci başlamadan transferin bitirilmesi hedefleniyor.
Sağ bek bölgesi için ise Galatasaray’ın tanıdık bir müttefiki var: Bayern Münih. Alman deviyle olan iyi ilişkilerini kullanmak isteyen yönetim, 26 yaşındaki Hırvat yıldız Josip Stanisic’i kiralamak için temaslara başladı.
|Kategori
|Açıklama
|İstatistikler
|Bu sezon çıktığı 41 maçta 3 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak modern bek tanımını tam anlamıyla doldurdu.
|Plan
|Hırvat oyuncunun takıma katılmasıyla savunmanın sağındaki istikrar sorununun kökten çözülmesi planlanıyor.
Yeni sezonda daha dirençli bir savunma kurgusu hayal eden Okan Buruk'un, her iki isim için de yönetime olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, turnuva takvimi sıkışmadan ve oyuncuların piyasası daha da yükselmeden imzaları attırmak için vites yükseltti.