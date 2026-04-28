Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanında son 3 haftaya girildi. Ligin 31. haftasında sonucu merakla beklenen dev derbide lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleyi Osimhen, Barış ve Torreira'nın golleriyle 3-0 kazanarak sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Üçüncü sıradaki Trabzonspor'un da deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından Galatasaray'ın bordo-mavililerle arasındaki puan farkı 9 oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'dan statta taraftara açık antrenman! Biletlerin ücretsiz olduğu duyuruldu Galatasaray, Fenerbahçe derbisini kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti ve taraftarlarına açık antrenman düzenleyeceğini duyurdu. Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek ligdeki puan farkını 7'ye yükseltti. Trabzonspor'un Konyaspor'a yenilmesiyle Galatasaray'ın puan farkı 9'a çıktı. Galatasaray, 32. haftada Samsunspor'u yenmesi durumunda bitime 2 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılılar, 2 Mayıs Perşembe günü RAMS Park'ta taraftara açık antrenman yapacak. Antrenman biletleri ücretsiz olarak GSPlus uygulaması, passo.com.tr, passo uygulaması ve Aslanlı Yol bilet satış gişelerinden alınabilecek.

Ligde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, 31. haftadaki sonuçların ardından büyük bir avantajı ele geçirdi. Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak "Cimbom" deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda bitime 2 maç kala rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY'DAN TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN

Galatasaray, Samsunspor ile cumartesi günü oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Maça sayılı günler kala Galatasaray'dan önemli bir karar geldi.

Sarı-kırmızılılar, yarın RAMS Park'ta taraftara açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman saat 20.00'de başlayacak.

Antrenmanı takip etmek isteyen taraftarlar, biletlerini bu gece saat 23.00'ten itibaren GSPlus uygulamasını indirerek passo.com.tr, passo uygulaması ve Aslanlı Yol bilet satış gişelerinden ücretsiz alabilecek.