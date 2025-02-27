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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan yeni Mourinho hamlesi! "TFF'yi uyardık"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Niyazi Yelkencioğlu, süreçle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu uyardıklarını ifade etti.

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Galatasaray'dan yeni Mourinho hamlesi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 17:40

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu; derbide yaşananların ardından Jose Mourinho'nun, Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesinden işlem görmesi gerektiğini belirtti. Başkan yardımcısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılan Fenerbahçe derbisi ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

TÜRKLÜK AÇIKLAMASI

Mourinho'nun derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." demesiyle ilgili yaşanan tartışmalara değinen Yelkencioğlu, "Allah kimseyi, kendi milletine ağzına geleni söyleyen birini savunmak zorunda bırakmasın. Eğer Acun Bey, 'Siz Türkler' diye başlayan her türlü aşağılamayı kabul edebiliyor ve sonunda da çirkin, ırkçı bir söylemle konunun başka bir boyuta taşınmasını normal görüyorsa, bu kendi mizacıdır. Ancak biz, Türk milletine edilen bu sözleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu söylem düpedüz ayrımcılıktır ve bu nedenledir ki TFF'yi doğru sevk şeklinin 42. madde olması gerektiği konusunda uyardık. Unutmayalım ki Türklük, hepimiz için bir üst kimliktir. Taraftarı olduğumuz kulüpten bağımsız olarak, bu bilinçle hareket etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

RESMİ: Galatasaray'dan Mourinho için TFF'ye yeni hamle - 2. Foto

Son 13 haftasına girilen Süper Lig'de herkesin sahaya odaklanması gerektiğini aktaran Yelkencioğlu, "Sarı kartlar, istatistikler üzerinden, gerçekle ilgisi olmayan, birçok iddiayla kendi algılarını oluşturmaya çalışıyorlar. İşin kötüsü gerçekler ortaya çıkınca da mahcup dahi olmuyorlar. Kendi sahalarında üç golle taçlandırdığımız haklı galibiyetimizin ardından, bizim sahamızda sanki daha iyi bir skora ulaşmış gibi bir tavır içerisindeler. Bıraksınlar bu tür manipülasyonları. Bari son 13 haftada hep birlikte sahaya odaklanıp ligden keyif alalım." diye konuştu.

RESMİ: Galatasaray'dan Mourinho için TFF'ye yeni hamle - 3. Foto

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, derbi için alınan geniş önlemlerin altını çizerek, "Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere, Sayın Valimiz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız'a, Spor Şube'den Çevik Kuvvet'e kadar görev alan tüm ekiplere bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY KAÇ PUANLA LİDER?
24 maçta 64 puan toplayan Galatasaray, Süper Lig'in lideri konumunda.

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ETİKETLER
#jose mourinho
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
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#Yağmurluk
#Fenerbahçe Derbisi
#Spor
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