Galatasaray'ın eski yıldızı Melo eski takımına yeşil ışık yaktı

21 Eylül 2024 05:24 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 06:09

Sarı kırmızılıların efsaneleri arasına adını yazdıran Felipe Melo hem Fenerbahçe - Galatasaray maçına dair değerlendirmelerde bulundu hem de eski takımına dönüş sinyalini verdi. Melo, akşamki derbi maçına dair favori oyuncusunu da söyledi.

Galatasaray'da forma giydiği dönem adından söz ettiren Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo takımına yönetici olarak geri dönmek istiyor. Derbiyi değerlendiren Melo çarpıcı yorumlarda bulunarak "Galatasaray'a hizmet etmeyi mutlaka isterim. Yöneticilik, Sportif Direktörlük, Antrenörlük anlamında isterim. Hangi pozisyon olursa mutlaka Galatasaray​'a hizmet etmek isterim" dedi.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ FAVORİSİNİ SÖYLEDİ

Melo'nun değerlendirmeleri şu şekilde:

"Galatasaray'ın çok önemli oyuncuları var. Osimhen çok ses getiren önemli bir oyuncu ama benim bu maçtaki favorilerimin en başında Barış Alper Yılmaz geliyor. Bence Kadıköy'de kilit oyuncu Barış Alper Yılmaz olacak."

"Galatasaray'a hizmet etmeyi mutlaka isterim. Yöneticilik, Sportif Direktörlük, Antrenörlük anlamında isterim. Hangi pozisyon olursa mutlaka Galatasaray'a hizmet etmek isterim."

"Galatasaray taraftarının yeri bende inanılmaz ayrı ve onları çok özledim. Rio'da Galatasaray için çarpan bir kalp var. Her maçı takip ediyorum. Umarım Galatasaray taraftarı beni hiç unutmaz, çünkü ben onları hiç unutmuyorum. En büyük Cimbom!"