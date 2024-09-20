Fenerbahçe derbi için kampa girdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 23:11 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 23:13
Trendyol Süper Lig'de derbi haftası heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde misafir edecek. Ülker Stadyumu'nda yarın 20.00'de oynanacak maç için sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamladı.
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan çalışma ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçlarla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla bitirildi.
Fenerbahçe antrenmanın ardından kampa girdi.
Kaynak: tgrthaber.com