Fenerbahçe derbi için kampa girdi!

20 Eylül 2024 23:11 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 23:13

Trendyol Süper Lig'de derbi haftası heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig​'in 6. hafta maçında Fenerbahçe​ ezeli rakibi Galatasaray​'ı evinde misafir edecek. Ülker Stadyumu​'nda yarın 20.00'de oynanacak maç için sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamladı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho​ yönetiminde yapılan çalışma ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçlarla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla bitirildi.

Fenerbahçe antrenmanın ardından kampa girdi.