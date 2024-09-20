Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e tokatlı saldırı!

20 Eylül 2024 22:45 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 22:47

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darp edildiği anlar sosyal medyada ortaya çıktı. İn'e tokat atan kişi "İsim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi. Artık bitti bu işler" derken İn ise, "Bende kalp var" diyerek olayı sakinleştirdi.

Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor​'da, 22 Eylül'de gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde başkan Gökhan İn'in darp​ edildiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Ekol TV'nin haberine göre, Gökhan İn'e saldıran kişinin yanında bulunan başka bir şahıs da yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"DUYUYOR MUSUN BENİ?"

Kulüp Başkanı Gökhan İn'le konuşan kişi, "İsim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi. Artık bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin lirayı da bu hafta içi sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni? dedi.

Daha sonra yerinden kalkıp İn'e tokat atan kişi, "Duyuyor musun beni, bana bak. Olmayacak bunlar" diye bağırdı.

Gökhan İn'in ise saldırgana "Cengiz kalp var bende" diyerek cevap verdi.