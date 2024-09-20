Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesi hazırlıklarına devam ederken güzel haber Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli golcünün çalışmalara başlaması takımda yüzleri güldürdü.
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray, derbi maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
ICARDI TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli golcü futbolcusu Mauro Icardi, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, tedavisi devam eden Faslı kanat futbolcu Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yarın saat 20.00’de Fenerbahçe’ye misafir olacak.