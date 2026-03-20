Galatasaray'ın Göztepe'yle oynayacağı maçın tarihi duyuruldu: Liverpool deplasmanı sebebiyle ertelenmişti!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile iki zorlu maç oynamıştı. Esasen ise temsilcimizin Avrupa arenasındaki müsabakalarının arasında Göztepe ile karşılaşacağı sürece, TFF'den müdahale gelmiş ve İzmir deplasmanı ileri bir tarihe ertelenmişti.

GALATASARAY'IN GÖZTEPE DEPLASMANI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Göztepe ile 18 Mart'ta oynaması planlanan Süper Lig maçı, Trabzonspor mücadelesinin ardına eklendi. Süreç hakkında Tivibu Spor'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "TFF, elenmemiz halinde Trabzonspor maçından sonra hafta içine koyacağını belirtmişti. Normalde Trabzon deplasmanı sonrası İzmir istemeyiz. Kupa kurasında Besim bey sanırım böyle planlamıştı." dedi.