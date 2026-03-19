Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!

Fenerbahçe'nin tartışmalı transferi Sidiki Cherif, Fransa U21'e davet edildi. Esasen ise 19 yaşındaki genç yetenek, Fenerbahçe tarihinin en pahalı 4. transferiydi.

Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 21:40

Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldıktan sonra, tüm camia önemli bir takviye beklemiş ama sürpriz bir hamleyle 19 yaşındaki Sidiki Cherif kadroya katılmıştı. An itibarıyla ise Fransız hücumcu, U21 kategorisinde ilk kez milli takım daveti aldı ve sarı lacivertliler adına önemli bir potansiyel olabileceğini göstermiş oldu.

Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!

Fenerbahçe'nin Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmasının ardından sürpriz bir hamleyle kadroya kattığı 19 yaşındaki Sidiki Cherif, U21 milli takımına davet edilerek potansiyelini gösterdi ve kulübün en pahalı transferlerinden biri oldu.
Fenerbahçe, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı sonrası 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i transfer etti.
Sidiki Cherif, U21 milli takımına ilk kez davet edilerek önemli bir potansiyel olduğunu kanıtladı.
Cherif, 18 milyon Euro bonservis ve 4 milyon Euro kiralama bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı dördüncü transferi oldu.
Genç hücumcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 maçta 3 gol ve 1 asistle katkı sağladı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFER HARCAMALARI

1 - Matteo Guendouzi | 28 milyon Euro

Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!

2 - Kerem Aktürkoğlu | 22.5 milyon Euro

Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!

3 - Youssef En-Nesyri | 19.5 milyon Euro

Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!

4 - Sidiki Cherif | 18 milyon Euro Bonservis + 4 milyon Euro Kiralama Bedeli

Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!

5 - Dorgeles Nene | 18 milyon Euro

Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!

6 - Cengiz Ünder | 15 milyon Euro

Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!

7 - Daniel Güiza | 14 milyon Euro

Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!

8 - Emmanuel Emenike | 13 milyon Euro

Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!

9 - Sofyan Amrabat | 12 milyon Euro

Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!

10 - Diego Carlos | 11.5 milyon Euro

Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!

Sıkça Sorulan Sorular

SIDIKI CHERIF'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI NASIL?
Ara transferde sarı lacivertlilere imza atan Cherif, şu ana kadar 10 maça çıktı ve 3 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu transferi için 15 milyon Euro bonservis!
Galatasaray'ın Liverpool hüsranı tarihe geçti: En farklı mağlubiyetler listesi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif transferinin perde arkası: Menajerlere 10 milyon Euroluk komisyon!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
