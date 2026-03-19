Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi!

Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldıktan sonra, tüm camia önemli bir takviye beklemiş ama sürpriz bir hamleyle 19 yaşındaki Sidiki Cherif kadroya katılmıştı. An itibarıyla ise Fransız hücumcu, U21 kategorisinde ilk kez milli takım daveti aldı ve sarı lacivertliler adına önemli bir potansiyel olabileceğini göstermiş oldu.
1 - Matteo Guendouzi | 28 milyon Euro
2 - Kerem Aktürkoğlu | 22.5 milyon Euro
3 - Youssef En-Nesyri | 19.5 milyon Euro
4 - Sidiki Cherif | 18 milyon Euro Bonservis + 4 milyon Euro Kiralama Bedeli
5 - Dorgeles Nene | 18 milyon Euro
6 - Cengiz Ünder | 15 milyon Euro
7 - Daniel Güiza | 14 milyon Euro
8 - Emmanuel Emenike | 13 milyon Euro
9 - Sofyan Amrabat | 12 milyon Euro
10 - Diego Carlos | 11.5 milyon Euro