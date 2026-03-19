Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldıktan sonra, tüm camia önemli bir takviye beklemiş ama sürpriz bir hamleyle 19 yaşındaki Sidiki Cherif kadroya katılmıştı. An itibarıyla ise Fransız hücumcu, U21 kategorisinde ilk kez milli takım daveti aldı ve sarı lacivertliler adına önemli bir potansiyel olabileceğini göstermiş oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'nin genç yeteneğine milli davet: Süper Lig devinin tarihindeki en pahalı dördüncü transferdi! Fenerbahçe'nin Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmasının ardından sürpriz bir hamleyle kadroya kattığı 19 yaşındaki Sidiki Cherif, U21 milli takımına davet edilerek potansiyelini gösterdi ve kulübün en pahalı transferlerinden biri oldu. Fenerbahçe, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı sonrası 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i transfer etti. Sidiki Cherif, U21 milli takımına ilk kez davet edilerek önemli bir potansiyel olduğunu kanıtladı. Cherif, 18 milyon Euro bonservis ve 4 milyon Euro kiralama bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı dördüncü transferi oldu. Genç hücumcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 maçta 3 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFER HARCAMALARI

1 - Matteo Guendouzi | 28 milyon Euro

2 - Kerem Aktürkoğlu | 22.5 milyon Euro

3 - Youssef En-Nesyri | 19.5 milyon Euro

4 - Sidiki Cherif | 18 milyon Euro Bonservis + 4 milyon Euro Kiralama Bedeli

5 - Dorgeles Nene | 18 milyon Euro

6 - Cengiz Ünder | 15 milyon Euro

7 - Daniel Güiza | 14 milyon Euro

8 - Emmanuel Emenike | 13 milyon Euro

9 - Sofyan Amrabat | 12 milyon Euro

10 - Diego Carlos | 11.5 milyon Euro