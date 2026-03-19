Hakan Çalhanoğlu transferi için 15 milyon Euro bonservis!

Hakan Çalhanoğlu için Inter yönetiminden ayrılık kararı çıktı. Esasen ise İtalya devi, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisini 15 milyon Euro civarlarında belirledi ve menajerler aracılığıyla tekliflerin değerlendirileceğini duyurdu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DURDURULDU

Inter ile 2027 yazına kadar anlaşması bulunan Hakan Çalhanoğlu'na, mavi siyahlı yönetimden veto geldi! İlave olarak da Inter, 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu ile yürüttüğü sözleşme görüşmelerini durdurma kararı aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PERFORMANSI

Inter ile bu sezon 25 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ve 4 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.