Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu! Maç öncesi Osimhen detayı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu rövanş maçında yarın İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak. Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Özetle

Turun ilk maçında İstanbul'da ağırladığı Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Galatasaray, Juventus ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Torino kentine gitti.

Maç için İtalya'ya hareket eden Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu. Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde sakatlığı sebebiyle yer almayan Victor Osimhen, Juventus maçının kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın rövanş mücadelesindeki 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."

https://x.com/GalatasaraySK/status/2026298301633401005