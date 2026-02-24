Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 | Yasin Aşan

Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu! Maç öncesi Osimhen detayı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Juventus'a konuk olacak. İlk karşılaşmada aldığı 5-2'lik galibiyetin avantajını İtalya'da kullanarak turu geçmek isteyen sarı-kırmızılıların maç öncesi kamp kadrosu da belli oldu. Süper Lig'in son haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlığı sebebiyle yer almayan Victor Osimhen ile ilgili de karar verildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 17:28

, UEFA 'nin son 16 play-off turu rövanş maçında yarın İtalya ekibi 'a konuk olacak. Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu! Maç öncesi Osimhen detayı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a karşı ilk maçtaki 5-2'lik galibiyet avantajıyla sahaya çıkacak ve turu geçmek için çeşitli senaryolara sahip.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın TSİ 23.00'te Juventus'a konuk olacak.
İstanbul'daki ilk maçı 5-2 kazanan Galatasaray, tur için önemli bir avantajla sahaya çıkacak.
Sarı-kırmızılılara tur için galibiyet, beraberlik veya 2 farklı mağlubiyet yetecek.
Sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Juventus maçı 23 kişilik kamp kadrosuna dahil edildi.
Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu! Maç öncesi Osimhen detayı

Turun ilk maçında İstanbul'da ağırladığı Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu! Maç öncesi Osimhen detayı

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Galatasaray, Juventus ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Torino kentine gitti.

Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu! Maç öncesi Osimhen detayı

Maç için İtalya'ya hareket eden Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu. Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde sakatlığı sebebiyle yer almayan Victor Osimhen, Juventus maçının kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu! Maç öncesi Osimhen detayı

Galatasaray'ın rövanş mücadelesindeki 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."

https://x.com/GalatasaraySK/status/2026298301633401005

