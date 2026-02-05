Menü Kapat
10°
Editor
 Serhat Yıldız

Sacha Boey, Galatasaray'a geri döndü! Yıldız savunmacı İstanbul’a iniş yaptı: Sözleşme detayları ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, kış transfer döneminde hız kesmiyor. Noa Lang, Asprilla ve Nhaga hamleleriyle Avrupa’yı sallayan sarı-kırmızılılar, transfer penceresinin kapanmasına saatler kala asıl büyük bombayı patlattı. Bayern Münih’e rekor bedelle giden Sacha Boey, yarım kalan hikayeyi tamamlamak için yuvasına geri dönerken, sözleşme detayları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber Merkezi
05.02.2026
16:43
05.02.2026
16:57

Süper Lig’de şampiyonluğun en büyük favorilerinden Galatasaray, sağ bek mevkisi için dünyayı ayağa kaldıracak bir hamle imza attı.

2023-2024 sezonunda 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih’in yolunu tutan Sacha Boey, yeniden parçalı formayı giymeye hazırlanıyor. Taraftarı heyecandan sokağa döken Fransız yıldız, uçaktan indi ve İstanbul’a ayak bastı.

30 MİLYON EURO’YA GİTTİ, 15 MİLYON EURO’YA DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, transferin son saatlerinde yürüttüğü gizli operasyonla Bayern Münih’i ikna etmeyi başardı. Sky DE tarafından paylaşılan habere göre, sarı-kırmızılılar bu transfer için Alman ekibine sadece 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Galatasaray, sezon sonunda 15 milyon Euro karşılığında Boey’un bonservisini tekrar geri alma hakkını elinde bulundurması gelen bilgiler arasında.

BAYERN DÖNEMİ VE FİZİKSEL DURUMU

Bu sezon Bayern Münih formasıyla Bundesliga ve Avrupa arenasında toplam 15 maçta görev alan Sacha Boey, takımına 1 asistlik katkı sağladı. Form tutma sürecinde olan ve düzenli oynamak isteyen 24 yaşındaki dinamik sağ bekin, Okan Buruk’un sistemine adaptasyon sorunu yaşaması beklenmiyor. Fransız yıldızın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

