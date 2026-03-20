Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang milli takıma davet edildi! Hollanda kadrosu açıklandı

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Hollanda Milli Takımı’nda teknik direktör Ronald Koeman, Mart ayı fikstüründe oynanacak kritik hazırlık maçlarının kadrosunu belirledi. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran gelişme ise, Galatasaray formasıyla kısa sürede fark oluşturan Noa Lang’ın yeniden milli takıma dahil edilmesi oldu.

Hollanda, 27 Mart Cuma günü Erling Haaland’lı Norveç’i ağırlarken, 31 Mart Salı günü ise Güney Amerika’nın dişli ekiplerinden Ekvador ile kozlarını paylaşacak.

ASLAN’IN YILDIZI KADRODA

Galatasaray'a katıldığı günden bu yana hücum hattındaki çok yönlülüğüyle ve hızıyla dikkat çeken Noa Lang, Koeman’ın radarına girmeyi başardı. Süper Lig'deki formuyla "hazırım" mesajı veren yıldız oyuncu, Van Dijk, De Jong ve Gakpo gibi dünya yıldızlarıyla birlikte Portakallar’ın başarısı için ter dökecek.

İŞTE HOLLANDA MİLLİ TAKIMI KADROSU

Kaleciler: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs.

Savunma: Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Nathan Aké, Micky van de Ven, Jurriën Timber, Lutsharel Geertruida, Jan Paul van Hecke.

Orta Saha: Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, Jerdy Schouten, Quinten Timber, Xavi Simons, Kees Smit.

Hücum: Noa Lang (Galatasaray), Cody Gakpo, Memphis Depay, Donyell Malen, Brian Brobbey, Emanuel Emegha, Justin Kluivert.