Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang milli takıma davet edildi! Hollanda kadrosu açıklandı

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla adından çokça söz ettiren Noa Lang, Hollanda Milli Takımı'nın Mart ayı aday kadrosuna seçildi. İşte Portakallar’ın Norveç ve Ekvador maçları kadrosu...

GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 15:46
20.03.2026
saat ikonu 15:46

hazırlıklarını sürdüren Hollanda Milli Takımı’nda teknik direktör Ronald Koeman, Mart ayı fikstüründe oynanacak kritik hazırlık maçlarının kadrosunu belirledi. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran gelişme ise, formasıyla kısa sürede fark oluşturan ’ın yeniden milli takıma dahil edilmesi oldu.

Hollanda, 27 Mart Cuma günü Erling Haaland’lı Norveç’i ağırlarken, 31 Mart Salı günü ise Güney Amerika’nın dişli ekiplerinden Ekvador ile kozlarını paylaşacak.

ASLAN’IN YILDIZI KADRODA

Galatasaray'a katıldığı günden bu yana hücum hattındaki çok yönlülüğüyle ve hızıyla dikkat çeken Noa Lang, Koeman’ın radarına girmeyi başardı. Süper Lig'deki formuyla "hazırım" mesajı veren yıldız oyuncu, Van Dijk, De Jong ve Gakpo gibi dünya yıldızlarıyla birlikte Portakallar’ın başarısı için ter dökecek.

İŞTE HOLLANDA MİLLİ TAKIMI KADROSU

Kaleciler: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs.

Savunma: Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Nathan Aké, Micky van de Ven, Jurriën Timber, Lutsharel Geertruida, Jan Paul van Hecke.

Orta Saha: Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, Jerdy Schouten, Quinten Timber, Xavi Simons, Kees Smit.

Hücum: Noa Lang (Galatasaray), Cody Gakpo, Memphis Depay, Donyell Malen, Brian Brobbey, Emanuel Emegha, Justin Kluivert.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Daikin CEV Kupası'nda finalde!
Fenerbahçe forvete Belçikalı golcü getiriyor! 44 milyonluk transfer operasyonu başladı
