Galatasaray'ın yıldızı Sara'ya talip çıktı! İtalyan devi devre arasında harekete geçecek

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 2026-2027 sezonunun 11. haftasını 28 puanla liderlik koltuğunda tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 4 haftanın ardından 6 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, milli araya moralli girdi.

Mücadele ettiği tüm kulvarlarda yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da devre arası transfer dönemi kapsamında çalışmalar da devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda zayıf bölgeleri güçlendirmek amacıyla yapılacak takviyeler merakla bekleniyor.

SARA'YA İTALYA'DAN TALİP VAR

Kadrosuna yabancı oyuncu transferi yapabilmek için eldeki oyuncularla vedalaşması gereken Galatasaray'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A'nın dev kulüplerinden Roma, Galatasaray'ın 27 yaşındaki yıldızı Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberde, başkent temsilcisinin, tecrübeli orta saha oyuncusu için devre arası transfer döneminde teklif yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu başında Norwich City'den kadrosuna kattığı Sara, bu sezon sarı-kırmızılılarda 11'i ilk 11'de olmak üzere toplam 15 maçta forma giydi. Sara bu maçlarda 2 gol atarken 5 asist yapmayı başardı.