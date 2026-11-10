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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 00:09

Galatasaray'ın yıldızı Sara'ya talip çıktı! İtalyan devi devre arasında harekete geçecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya İtalya'dan talip çıktığı iddia edildi. Serie A devi Roma'nın, Sara'yı gündemine aldığı ve 27 yaşındaki oyuncu için devre arası transfer döneminde teklif yapacağı belirtildi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'ın yıldızı Sara'ya talip çıktı! İtalyan devi devre arasında harekete geçecek
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 00:09

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan , 2026-2027 sezonunun 11. haftasını 28 puanla liderlik koltuğunda tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 4 haftanın ardından 6 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, milli araya moralli girdi.

Galatasaray'ın yıldızı Sara'ya talip çıktı! İtalyan devi devre arasında harekete geçecek

Mücadele ettiği tüm kulvarlarda yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da devre arası transfer dönemi kapsamında çalışmalar da devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'un raporu doğrultusunda zayıf bölgeleri güçlendirmek amacıyla yapılacak takviyeler merakla bekleniyor.

Galatasaray'ın yıldızı Sara'ya talip çıktı! İtalyan devi devre arasında harekete geçecek

SARA'YA İTALYA'DAN TALİP VAR

Kadrosuna yabancı oyuncu transferi yapabilmek için eldeki oyuncularla vedalaşması gereken Galatasaray'da Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın yıldızı Sara'ya talip çıktı! İtalyan devi devre arasında harekete geçecek

İtalyan basınında yer alan habere göre 'nın dev kulüplerinden , Galatasaray'ın 27 yaşındaki yıldızı Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray'ın yıldızı Sara'ya talip çıktı! İtalyan devi devre arasında harekete geçecek

Haberde, başkent temsilcisinin, tecrübeli orta saha oyuncusu için devre arası transfer döneminde teklif yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın yıldızı Sara'ya talip çıktı! İtalyan devi devre arasında harekete geçecek

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu başında Norwich City'den kadrosuna kattığı Sara, bu sezon sarı-kırmızılılarda 11'i ilk 11'de olmak üzere toplam 15 maçta forma giydi. Sara bu maçlarda 2 gol atarken 5 asist yapmayı başardı.

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#galatasaray
#okan buruk
#Roma
#Futbol
#serie a
#gabriel sara
#Spor
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