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 | Burak Ayaydın

Galatasaraylı Alvaro Morata'nın lanetli golü: İspanya'da tarihi gündem!

Galatasaraylı Alvaro Morata'nın İspanya Milli Takımı'ndaki süreci gündem oldu. Galatasaray'dan İspanya Milli Takımı'na gelmesi Alvaro Morata için tarihi bir sürece sebep olurken; gündemdeki diğer konuysa lanetli gol yani 38. skor katkısı oldu, işte detaylar.

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Galatasaraylı Alvaro Morata'nın lanetli golü: İspanya'da tarihi gündem!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 16:39

İspanya Milli Takımı'na yine davet alan Alvaro Morata, ilk kez Galatasaray'dan İspanya'ya giderek milli forma adına mücadele edecek. Bu yeni süreç, Alvaro Morata ve Galatasaray adına tarihi bir anlam taşıyor ve lanetli golü de gündeme getiriyor.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Alvaro Morata, İstanbul'a geldi! - gastepress

ALVARO MORATA GALATASARAY'DAN İSPANYA MİLLİ TAKIMI'NA

Türkiye'de oynarken İspanya Milli Takımı'na çağrılan tek isim Fenerbahçeli Dani Güiza'ydı. Aradan geçen 15 yıldan sonra ise bu süreç ilk kez Alvaro Morata ile tekrar yaşandı ve Trendyol Süper Lig'den bir isim İspanya Milli Takımı'na davet edildi. Buradaki tarihe geçen esas nokta ise Morata'nın Galatasaray'dan milli takıma gidiyor oluşu, zira 6 farklı takımdan İspanya için oynamaya çağrılan ilk isim olmuş oldu! Morata, Galatasaray ile birlikte kariyerindeki 6 farklı kulübe rağmen milli takımda düzenli olarak oynamaya devam etti ve bu İspanya adına tarihe geçen bir ilk oldu!

Morata'ya sert eleştiri: Milli formayı bir dakika daha giyemez! | Goal.com Türkçe

ALVARO MORATA VE LANETLİ GOL

İspanya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu ve Uluslar Ligi zaferi yaşayan deneyimli golcü, bugüne kadar İspanya adına 84 kez forma giydi ve 37 gol attı. Morata; Hollanda karşısında sahaya çıkar ve gol de atarsa, İspanya tarihindeki en çok gol atan üçüncü futbolcu olacak ve Fernando Torres gibi isimleri geride bırakacak. Buradaki esas kritik nokta ise Morata'nın uzun zamandır 38. golde takılı kalmış olması! 32 yaşındaki golcü, geçtiğimiz Ekim'de Sırbistan karşısında penaltı kaçırmış ve 38. gol sevincini ertelemek zorunda kalmıştı. Daha sonra ise Kasım ayında İsviçre maçında kazanılan penaltıyı atmamış, penaltıyı verdiği Pedri de golü kaçırmıştı! Yıldız hücumcu için uzun zamandır süregelen 38. skor katkısı; yani lanetli gol meselesi var ve İspanyalı futbolseverler bu şanssızlığın Hollanda maçı ile bozulmasını bekliyorlar.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY MORATA'YI NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
İspanyalı golcü, ara transferde Milan'dan kiralanmıştı.
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#galatasaray
#galatasaray
#ispanya milli takımı
#ispanya milli takımı
#Alvaro Morata
#Spor
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