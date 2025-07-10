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 | Baran Aksoy

Galatasaraylılar küplere binecek! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor

Fenerbahçe, Benfica'da mutlu olmayan ve takımndan ayrılmak isteyen Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. Sarı - lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile temaslara başladığı öne sürüldü.

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Galatasaraylılar küplere binecek! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 10:10

Yeni sezonda şampiyonluk yarışına güçlü bir kadro ile girmek isteyen Süper Lig ekipleri, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Portekiz basınında yer alan bir haber ise taraftarını oldukça kızdıracak gibi duruyor..

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIN

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Galatasaraylılar küplere binecek! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor

RUI COSTA: KADRODA MUTSUZ OYUNCU İSTEMİYORUM

Portekiz basının Kerem Aktürkoğlu hakkındaki iddiası da gündeme bomba gibi düştü. Benfica Başkanı Rui Costa'nın kadroda mutlu olmayan oyuncu istemediği ve 20-25 milyon euro bandında bir bedele Kerem Aktürkoğlu'nu satmaya hazır olduğu belirtildi.

Galatasaraylılar küplere binecek! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor

FENERBAHÇE, KEREM AKTÜRKOĞLU'NU İSTİYOR

Beşiktaş ile adı anılan Kerem Aktürkoğlu için siyah - beyazlıların bir girişiminin olmadığı Fenerbahçe'nin genç oyuncu için devreye girdiği öne sürüldü. Sarı - lacivertlilerin Dusan Tadic'ten boşalan pozisyonu hem yerli hem de kaliteli bir isimle doldurmak istediği ve Benfica ile temaslara başladığı ifade edildi.

Galatasaraylılar küplere binecek! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BENFİCA PERFORMANSI

Geride kalan sezonun başında 12 milyon euro bedelle Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Aktürkoğlu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaraylılar küplere binecek! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor
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ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#kerem aktürkoğlu
#süper lig
#benfica
#orkun kökçü
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#Spor
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