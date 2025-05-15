Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık: Yıldız golcü gemileri yaktı!

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor’da Rey Manaj krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Rıza Çalımbay tarafından adeta hedef gösterilen Rey Manaj, an itibarıyla Sivasspor’dan ayrılmaya karar verdi. Yıldız golcü, Rıza Çalımbay’ın tavrının ardından menajeriyle özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Rıza Çalımbay Sivasspor'unda sular durulmuyor. Rey Manaj; an itibarıyla Sivasspor'dan ayrılmaya karar verirken, Rıza Çalımbay'ın Süper Lig'deki Bodrum FK maçının ardından söyledikleri adeta bu süreçte bardağı taşıran son damla oldu. Rey Manaj, transfer için menajerine talimat verdi ve gelecek yaz döneminde Sivasspor'dan ayrılmak istediğini belirtti.

RIZA ÇALIMBAY SİVASSPOR'UNDA REY MANAJ KRİZİ BÜYÜDÜ: SÜPER LİG'DE SÜRPRİZ AYRILIK

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor Süper Lig'de kalma savaşı verirken, şimdi de Rey Manaj krizi gündeme geldi! Geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor-Bodrum FK maçının ardından Rey Manaj için sert bir üslup kullanan Rıza Çalımbay, yıldız golcünün gemileri yakmasına sebep oldu. Rey Manaj'ın daha önce de Sivasspor ile sözleşme sorunları yaşadığı süreç, gelecek yaz itibarıyla resmen tamamlanacak. Zira Rey Manaj, Sivasspor Süper Lig'de kalsa dahi takımdan ayrılmaya karar verdi.

SİVASSPOR'DA RIZA ÇALIMBAY REY MANAJ İÇİN NE DEMİŞTİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kümede kalma savaşından geçerken Bodrum FK ile berabere kalınmasına çok kızmış ve "Rey Manaj'ın da biraz gayret etmesi gerekiyor, Sivas ona tapıyor ve 'iyi oyuncu' diyor. O zaman oynayacak. Bir tane pozisyonu yok, pozisyonu olmayan adamı niye tutayım oyunda. Kötü günündeydi ve oyundan çıkardık." ifadelerini kullanmıştı.

REY MANAJ VE SİVASSPOR ARASINDAKİ SÖZLEŞME UZATILMIŞTI

Yıldız golcünün sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecekken, Rey Manaj adeta vefa göstermiş ve 3 Ocak 2025 tarihinde Yiğidolar ile kontrat yenilemişti. Kulüpsüz durumdayken Sivasspor'un şans verdiği 28 yaşındaki hücumcunun, önümüzdeki transfer döneminde uygun bir bonservis bedeliyle kırmızı beyazlı ekipten ayrılması bekleniyor.

REY MANAJ VE SİVASSPOR PERFORMANSI

Sivasspor formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Rey Manaj, 12 gol ve 5 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.