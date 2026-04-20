Gaziantep FK, 3 puanı 3 golle aldı! Kırmızı-siyahlılar, Kayserispor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile Zecorner Kayserispor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi.
2. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazit kornere gönderdi.
Gaziantep FK, karşılaşmanın 25. dakikasında golü buldu. Sorescu'nun sağdan kullandığı taç atışında topla buluşan Kozlowski'nin pasına bekletmeden vuran Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'in sağından ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.
45+1. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında buluşan Camara'nın sert şutunda Bennasser'e çarpan top yan direğe de çarparak filelerle buluştu ve durum 2-0'a geldi.
İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Gaziantep FK'nin 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.
Mücadelenin 49. dakikasında gelişen Gaziantep FK atağında, orta sahada Bayo ile verkaç sonrası topla buluşan Camara'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.
Gaziantep FK'nin 78. dakikada geliştirdiği atakta Kozlowski'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sorescu, Burak Kapacak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda meşin yuvarlağın başına geçen Sorescu, topu kaleci Bilal Bayazit'in solundan ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Gaziantep FK, bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alarak puanını 37'ye yükseltti. Zecorner Kayserispor ise ligdeki 15. yenilgisini yaşayarak 23 puanda kaldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Zecorner Kayserispor ise 31. hafta maçında aynı gün sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.