Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Gaziantep FK, 3 puanı 3 golle aldı! Kırmızı-siyahlılar, Kayserispor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile Zecorner Kayserispor, Gaziantep'te kozlarını paylaştı. Gaziantep FK, karşılaşmayı 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve puanını 37'ye yükseltti. Ligdeki 15. yenilgisini yaşayan Kayserispor ise 23 puanda kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 22:04

HABERİN ÖZETİ

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
Gaziantep FK'nin gollerini Bayo (25. dakika), Camara (45+1. dakika) ve Sorescu (80. dakika penaltıdan) attı.
Bu galibiyetle Gaziantep FK puanını 37'ye yükseltirken, Kayserispor 23 puanda kaldı.
Gaziantep FK, 31. haftada deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak.
Kayserispor ise 31. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
2. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazit kornere gönderdi.

Gaziantep FK, karşılaşmanın 25. dakikasında golü buldu. Sorescu'nun sağdan kullandığı taç atışında topla buluşan Kozlowski'nin pasına bekletmeden vuran Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'in sağından ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

45+1. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında buluşan Camara'nın sert şutunda Bennasser'e çarpan top yan direğe de çarparak filelerle buluştu ve durum 2-0'a geldi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Gaziantep FK'nin 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Mücadelenin 49. dakikasında gelişen Gaziantep FK atağında, orta sahada Bayo ile verkaç sonrası topla buluşan Camara'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.

Gaziantep FK'nin 78. dakikada geliştirdiği atakta Kozlowski'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sorescu, Burak Kapacak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda meşin yuvarlağın başına geçen Sorescu, topu kaleci Bilal Bayazit'in solundan ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Gaziantep FK, bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alarak puanını 37'ye yükseltti. Zecorner Kayserispor ise ligdeki 15. yenilgisini yaşayarak 23 puanda kaldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Zecorner Kayserispor ise 31. hafta maçında aynı gün sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'dan tepki dolu açıklama! "Manipülasyon yapmaya çalışılıyor"
Zeynep Sönmez kariyer rekorunu kırdı
ETİKETLER
#Spor
#süper lig
#kayserispor
#gaziantep fk
#Maç Özeti
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.