Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken hakem hatalarıyla ilgili peşpeşe sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Trabzonspor'dan da önemli bir yazılı açıklama yayımlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trabzonspor'dan tepki dolu açıklama! "Manipülasyon yapmaya çalışılıyor" Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'deki hakem hatalarına sert tepki göstererek, manipülasyonların hakemleri etkilediğini ve acil radikal kararlar alınması gerektiğini belirtti. Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçında tribünlerin dolmasına şükranlarını sundu ve taraftarların duruşunu övdü. Kulüp, maçlar öncesi yapılan bilinçli açıklamalar ve oluşturulan gündemin hakemler üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Manipülasyonların saha içindeki hakemlerin formsuzluğu ve hatalarıyla gölgelendiği belirtildi. VAR ve yönetim anlayışının hakem ve yanlış kararlar konusunda yetersiz kaldığı eleştirildi. Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vizyonunu desteklediğini ancak MHK yönetiminde ilerleme kaydedilememesini kabul etmediğini vurguladı. Çözüm için 'radikal kararlar' çağrısı yapıldı ve adaletin tüm paydaşlar için eşit olması gerektiği belirtildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada dün oynanan RAMS Başakşehir maçında bir önceki maçtan kalan "haksız" cezaya rağmen tribünlerin dolduğu belirtilerek, "Muhteşem Trabzonspor taraftarına şükranlarımızı sunuyoruz. Verilen bu cezaya karşı en güçlü cevabı veren taraftarlarımız, Trabzonspor duruşunu tüm Türkiye'ye bir kez daha en güçlü biçimde göstermiştir. Son saniyeye kadar pes etmeden mücadele eden futbolcularımızın, maç sonunda tribünlerimizle kucaklaşarak sergiledikleri o eşsiz tablo, hepimizin göğsünü kabartmıştır. Bu duruş gelecekte elde edeceğimiz şampiyonlukların, kaldıracağımız kupaların ve Avrupa'da ülkemizi, şehrimizi ve şanlı armamızı temsil edeceğimiz zafer dolu günlerin en somut habercisidir." denildi.

"MANİPÜLASYONLARIN, HAKEMLERİ ETKİSİ ALTINA ALDIĞINI ÜZÜLEREK GÖRMEKTEYİZ"

Açıklamada, hakemler üzerine bilinçli bir şekilde baskı yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Oynanacak maçlar öncesinde manipülasyon amacıyla bilinçli şekilde yapılan açıklamaların ve oluşturulmaya çalışılan gündemin de farkındayız. Hakemler üzerinde baskı oluşturup manipülasyon yapma çabaları gözümüzden ve dikkatimizden kaçmamaktadır. Buradan açıkça ifade ediyoruz, bugün sözde "adalet" arayışına çıkanlar, Türk futboluna verdikleri zararları görmezden gelip başkalarını itham etmeden önce, kendi geçmiş tarihlerindeki karanlık sayfalarla yüzleşmelidirler! Maalesef saha dışındaki bu manipülasyonların, görev yapan hakemleri etkisi altına aldığını üzülerek görmekteyiz. Ortaya koyduğumuz karakter ve duruş, saha içerisinde düdük çalan hakemlerin formsuzluğu ve vahim hatalarıyla gölgelenmektedir. Futbol kamuoyunda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu yönetimler, dökülen alın terini ve verilen emeği adeta "gözden kaçan" müdahalelerle yok saymaktadır."

"RADİKAL KARARLAR" ÇAĞRISI

Açıklamada, Trabzonspor'un hakem ve yanlış kararlar konusunda yıllardır en çok canı yanan ve adaletsizliğe karşı en önde yürüyen bir camia olduğu ifade edildi.

VAR'a da eleştirilerde bulunulan açıklama, şöyle devam etti:

"Maçın temposunu okuyamayan, VAR'da dahi adaleti tesis edemeyen yönetim anlayışından artık bıktık! Türkiye Futbol Federasyonunun, özellikle de Sayın Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu önderliğinde hakemlerin gelişimi ve futbolun markalaşması adına ortaya koyduğu vizyonu, projeleri ve samimi gayretleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Ancak, federasyon yönetiminin bu yapıcı tavrına rağmen, hakemlerin saha içi pratiklerinde ve MHK'nın yönetim mekanizmasında bir arpa boyu yol alınamamasını kabul etmiyoruz. Kaosa zemin hazırlayan bu kronikleşmiş sorunun artık 'radikal kararlarla' çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz."

Trabzonspor'un adaletin sadece kendisi için istemediği vurgulanarak, "Trabzonspor Kulübü olarak adaletin sadece belirli kesimler için değil, tüm paydaşlar için eşit şekilde tecelli etmesi adına üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Ancak sabrımızın ve iyi niyetimizin de bir sınırı olduğunu, emeğimizin çalınmasına asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

