Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Trabzonspor'dan tepki dolu açıklama! "Manipülasyon yapmaya çalışılıyor"

Trabzonspor, hakem ve VAR kararlarıyla ilgili sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada, hakemler üzerine bilinçli bir şekilde baskı yapıldığı aktarılarak, "Maalesef saha dışındaki bu manipülasyonların, görev yapan hakemleri etkisi altına aldığını üzülerek görmekteyiz. Ortaya koyduğumuz karakter ve duruş, saha içerisinde düdük çalan hakemlerin formsuzluğu ve vahim hatalarıyla gölgelenmektedir" ifadelerine yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 21:47

Trendyol 'de heyecan sürerken hakem hatalarıyla ilgili peşpeşe sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak 'dan da önemli bir yazılı açıklama yayımlandı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'deki hakem hatalarına sert tepki göstererek, manipülasyonların hakemleri etkilediğini ve acil radikal kararlar alınması gerektiğini belirtti.
Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçında tribünlerin dolmasına şükranlarını sundu ve taraftarların duruşunu övdü.
Kulüp, maçlar öncesi yapılan bilinçli açıklamalar ve oluşturulan gündemin hakemler üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.
Manipülasyonların saha içindeki hakemlerin formsuzluğu ve hatalarıyla gölgelendiği belirtildi.
VAR ve yönetim anlayışının hakem ve yanlış kararlar konusunda yetersiz kaldığı eleştirildi.
Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vizyonunu desteklediğini ancak MHK yönetiminde ilerleme kaydedilememesini kabul etmediğini vurguladı.
Çözüm için 'radikal kararlar' çağrısı yapıldı ve adaletin tüm paydaşlar için eşit olması gerektiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada dün oynanan RAMS Başakşehir maçında bir önceki maçtan kalan "haksız" cezaya rağmen tribünlerin dolduğu belirtilerek, "Muhteşem Trabzonspor taraftarına şükranlarımızı sunuyoruz. Verilen bu cezaya karşı en güçlü cevabı veren taraftarlarımız, Trabzonspor duruşunu tüm Türkiye'ye bir kez daha en güçlü biçimde göstermiştir. Son saniyeye kadar pes etmeden mücadele eden futbolcularımızın, maç sonunda tribünlerimizle kucaklaşarak sergiledikleri o eşsiz tablo, hepimizin göğsünü kabartmıştır. Bu duruş gelecekte elde edeceğimiz şampiyonlukların, kaldıracağımız kupaların ve Avrupa'da ülkemizi, şehrimizi ve şanlı armamızı temsil edeceğimiz zafer dolu günlerin en somut habercisidir." denildi.

"MANİPÜLASYONLARIN, HAKEMLERİ ETKİSİ ALTINA ALDIĞINI ÜZÜLEREK GÖRMEKTEYİZ"

Açıklamada, hakemler üzerine bilinçli bir şekilde baskı yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Oynanacak maçlar öncesinde manipülasyon amacıyla bilinçli şekilde yapılan açıklamaların ve oluşturulmaya çalışılan gündemin de farkındayız. Hakemler üzerinde baskı oluşturup manipülasyon yapma çabaları gözümüzden ve dikkatimizden kaçmamaktadır. Buradan açıkça ifade ediyoruz, bugün sözde "adalet" arayışına çıkanlar, Türk futboluna verdikleri zararları görmezden gelip başkalarını itham etmeden önce, kendi geçmiş tarihlerindeki karanlık sayfalarla yüzleşmelidirler! Maalesef saha dışındaki bu manipülasyonların, görev yapan hakemleri etkisi altına aldığını üzülerek görmekteyiz. Ortaya koyduğumuz karakter ve duruş, saha içerisinde düdük çalan hakemlerin formsuzluğu ve vahim hatalarıyla gölgelenmektedir. kamuoyunda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu yönetimler, dökülen alın terini ve verilen emeği adeta "gözden kaçan" müdahalelerle yok saymaktadır."

"RADİKAL KARARLAR" ÇAĞRISI

Açıklamada, Trabzonspor'un hakem ve yanlış kararlar konusunda yıllardır en çok canı yanan ve adaletsizliğe karşı en önde yürüyen bir camia olduğu ifade edildi.

'a da eleştirilerde bulunulan açıklama, şöyle devam etti:

"Maçın temposunu okuyamayan, VAR'da dahi adaleti tesis edemeyen yönetim anlayışından artık bıktık! Türkiye Futbol Federasyonunun, özellikle de Sayın Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu önderliğinde hakemlerin gelişimi ve futbolun markalaşması adına ortaya koyduğu vizyonu, projeleri ve samimi gayretleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Ancak, federasyon yönetiminin bu yapıcı tavrına rağmen, hakemlerin saha içi pratiklerinde ve MHK'nın yönetim mekanizmasında bir arpa boyu yol alınamamasını kabul etmiyoruz. Kaosa zemin hazırlayan bu kronikleşmiş sorunun artık 'radikal kararlarla' çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz."

Trabzonspor'un adaletin sadece kendisi için istemediği vurgulanarak, "Trabzonspor Kulübü olarak adaletin sadece belirli kesimler için değil, tüm paydaşlar için eşit şekilde tecelli etmesi adına üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Ancak sabrımızın ve iyi niyetimizin de bir sınırı olduğunu, emeğimizin çalınmasına asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

https://x.com/Trabzonspor/status/2046259867422175606

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Derbiye günler kala kritik gelişme
Zeynep Sönmez kariyer rekorunu kırdı
ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#süper lig
#türkiye futbol federasyonu
#var
#Hakem Hataları
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.