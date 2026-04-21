Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Kırmızı-siyahlılar, Mirel Radoi ile anlaştı

Trendyol Süper Lig'de topladığı 37 puanla 10. sırada bulunan Gaziantep FK'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kırmızı-siyahlılarda, geçtiğimiz hafta karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı teknik direktör Burak Yılmaz'ın yerine göreve getirilen isim belli oldu.
Gaziantep ekibi, 45 yaşındaki Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı. Rumen hoca, sözleşme imzalamak için kente davet edildi.
Konu ile ilgili Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı’nın geçmiş dönem teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.