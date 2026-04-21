Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Kerem Kamal'dan bronz madalya

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, organizasyonun ikinci gününde üçüncülük maçında Gürcü Pridon Abuladze ile karşı karşıya geldi. Kerem, rakibini 6-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kerem Kamal'dan bronz madalya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 20:07

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Tiran'daki şampiyonada ilk iki maçını teknik üstünlükle kazanan, grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, yarı finalde 5-0 öndeyken Moldovalı Vitalie Eriomenco'ya 6-5 yenilmişti.

HABERİN ÖZETİ

Kerem Kamal'dan bronz madalya

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, bronz madalya kazandı.
Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda üçüncülük maçında Gürcü Pridon Abuladze'yi 6-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Bu madalya ile Kerem Kamal, Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 6'ya (2 altın, 2 gümüş, 2 bronz) çıkardı.
Kerem Kamal, 2022 ve 2025 yıllarında Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Kerem, organizasyonun ikinci gününde üçüncülük maçında Gürcü Pridon Abuladze ile karşılaştı. Müsabakayı 6-2 kazanan geçen yılın Avrupa şampiyonu Kerem, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kerem Kamal'dan bronz madalya

Milli güreşçi, böylece Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 6'ya (2'şer altın, gümüş, bronz) çıkardı.

Kerem Kamal, 2022 ve 2025 yıllarında Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.