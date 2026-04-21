Kerem Kamal'dan bronz madalya

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Tiran'daki şampiyonada ilk iki maçını teknik üstünlükle kazanan, grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, yarı finalde 5-0 öndeyken Moldovalı Vitalie Eriomenco'ya 6-5 yenilmişti.
Kerem, organizasyonun ikinci gününde üçüncülük maçında Gürcü Pridon Abuladze ile karşılaştı. Müsabakayı 6-2 kazanan geçen yılın Avrupa şampiyonu Kerem, bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi, böylece Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 6'ya (2'şer altın, gümüş, bronz) çıkardı.
Kerem Kamal, 2022 ve 2025 yıllarında Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.