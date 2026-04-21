Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Tiran'daki şampiyonada ilk iki maçını teknik üstünlükle kazanan, grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, yarı finalde 5-0 öndeyken Moldovalı Vitalie Eriomenco'ya 6-5 yenilmişti.

HABERİN ÖZETİ Kerem Kamal'dan bronz madalya Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, bronz madalya kazandı. Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda üçüncülük maçında Gürcü Pridon Abuladze'yi 6-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu madalya ile Kerem Kamal, Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 6'ya (2 altın, 2 gümüş, 2 bronz) çıkardı. Kerem Kamal, 2022 ve 2025 yıllarında Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.

Kerem, organizasyonun ikinci gününde üçüncülük maçında Gürcü Pridon Abuladze ile karşılaştı. Müsabakayı 6-2 kazanan geçen yılın Avrupa şampiyonu Kerem, bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi, böylece Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 6'ya (2'şer altın, gümüş, bronz) çıkardı.

Kerem Kamal, 2022 ve 2025 yıllarında Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.