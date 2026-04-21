Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha! Bordo-mavililer ilk transferini Malinovskyi ile gerçekleştiriyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde son 4 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı da nefes kesiyor. 71 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluğunu kazanmak için son 4 haftaya önemli bir avantajla girmiş durumda. 67 puanlı Fenerbahçe, ligde 2. sırada yer alarak ezeli rakibi Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.
Sezon başında ligi ilk 4 içinde bitirmeyi hedeflediklerini duyuran teknik direktör Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor ise topladığı 65 puanla son 4 haftaya 3. sırada giriyor. Ligdeki son maçında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara almıştı.
Ligin son 4 haftasına girilirken şampiyonluk umutları oldukça azalan Trabzonspor'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına da hız verilmiş durumda. Ligin sona ermesinin ardından transferde gaza basacak bordo-mavililer, sezon içerisinde listesinde olan futbolcularla temaslarını yoğunlaştırdı.
Yeni sezona güçlü ve iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'un Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Ruslan Malinovskyi'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre bordo-mavililer, Ukraynalı orta saha oyuncusuna 3 yıllık sözleşme teklif etti. Haberde, Karadeniz ekibinin, sezon sonunda İtalya temsilcisiyle sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerde son aşamalara gelindiği belirtildi.
3 yıldır Genoa'da forma giyen Malinovskyi, bu sezon takımıyla 27'si ilk 11'de olmak üzere 31 maça çıktı. Malinovskyi bu maçlarda 6 gol atarken 3 de asist yapmayı başardı.