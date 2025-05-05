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 | Sule Altinel

Gedson penaltıyı kaçırmıştı... Gözüne lazer tutan taraftar gözaltına alındı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanacak oyuncunun gözüne lazer tutan seyirci gözaltına alındı.

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Gedson penaltıyı kaçırmıştı... Gözüne lazer tutan taraftar gözaltına alındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 01:29
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 01:29

Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında magandalar yine iş başındaydı. Müsabakanın 36. dakikasında, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşu için topun başına geçen Gedson Fernandes'in gözüne tribünden bir seyirci lazer tuttu. İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri seyircinin tespiti için çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, stadın kuzey tribününden bir kişinin lazer tuttuğunu belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.Y.'yi gözaltına aldı.

Hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatılan şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Gedson penaltıyı kaçırmıştı... Gözüne lazer tutan taraftar gözaltına alındı

PENALTIYI LAZER YÜZÜNDEN Mİ KAÇIRDI?

Penaltı atışında topun başına geçen Gedson Fernandes’in yerden vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, sağına uzanarak topu çıkardı.

Gedson penaltıyı kaçırmıştı... Gözüne lazer tutan taraftar gözaltına alındı

Portekizli oyuncu vuruş öncesinde gözlerini siler gibi bir harekette bulunurken, gözüne lazer tutulduğu için penaltıyı kaçırdığı iddia edildi. Öte yandan lazerlerin stadyumlara girişi yasak.

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