Gedson penaltıyı kaçırmıştı... Gözüne lazer tutan taraftar gözaltına alındı

Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında magandalar yine iş başındaydı. Müsabakanın 36. dakikasında, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşu için topun başına geçen Gedson Fernandes'in gözüne tribünden bir seyirci lazer tuttu. İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri seyircinin tespiti için çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, stadın kuzey tribününden bir kişinin lazer tuttuğunu belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.Y.'yi gözaltına aldı.

Hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatılan şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

PENALTIYI LAZER YÜZÜNDEN Mİ KAÇIRDI?

Penaltı atışında topun başına geçen Gedson Fernandes’in yerden vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, sağına uzanarak topu çıkardı.

Portekizli oyuncu vuruş öncesinde gözlerini siler gibi bir harekette bulunurken, gözüne lazer tutulduğu için penaltıyı kaçırdığı iddia edildi. Öte yandan lazerlerin stadyumlara girişi yasak.