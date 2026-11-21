Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, Ankara'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Gençlerbirliği, mücadelenin 9. dakikasında öne geçti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın oyuna hızlı soktuğu topu, Oğulcan Ülgün, ara pasıyla defansın arkasına sarkan Traore ile buluşturdu. Traore, kaleciyi çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini alarak puanını 14'e yükseltti. Gaziantep FK ise ligdeki 8. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise ligin 13. haftasında aynı gün sahasında Amedspor'u ağırlayacak.

ABENA SAHADAN AMBULANSLA ÇIKTI

Öte yandan maçın 71. dakikasında Arda Çağan Çelik ile kafa kafaya çarpışan Gaziantep FK'den Myenty Abena yerde kaldı. Abena, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından saha içerisine giren ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü.

Gaziantep FK'den Abena'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği müsabakasının ikinci yarısında kafasına aldığı şiddetli darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Myenty Abena, ambulansla hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tomografi incelemesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen futbolcumuz, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunar, Myenty Abena’ya bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.