Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarından birinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Kocaelispor, Ankara'da karşı karşıya geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gençlerbirliği 3 puanı tek golle aldı! Başkent ekibi, Kocaelispor'u mağlup etti Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin golü 34. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu tarafından geldi. Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti. Kocaelispor ise 36 puanda kaldı. Gençlerbirliği 32. haftada Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Kocaelispor ise 32. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Gençlerbirliği, maçın 17. dakikasında gole yaklaştı. Kırmızı-siyahlıların atağında, ceza yayının sağında topla buluşan Traore'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

19. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan kullandığı taç atışında, Abdurrahim Dursun'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada kaleci Serhat Öztaşdelen'in hamle yaptığı topu Traore, altıpas civarından filelere gönderdi. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, pozisyonda kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Gençlerbirliği, mücadelenin 34. dakikasında öne geçti. Gençlerbirliği'nden Koita ile Kocaelispor'dan Smolcic'in ceza alanında topa hamle yaptığı pozisyonun ardından ev sahibi ekip, penaltı itirazlarında bulundu. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Mehmet Türkmen, Smolcic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Metehan Mimaroğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

Maçın ilk yarısının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

62. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza alanı içindeki Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda savunmadan dönen topa kale sahası önünde Tongya, röveşatayla vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

Kocaelispor, karşılaşmanın 80. dakikasında beraberlik golüne yaklaştı. Yeşil-siyahlıların sol kanattan gelişen atağında, Haidara'nın son çizgiden yaptığı ortada Serdar Dursun topla buluştu. Kaleci Velho'nun da açıyı daralttığı pozisyonda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Mücadelenin kalan dakikalarında gol olmadı ve Gençlerbirliği, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Gençlerbirliği, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 28'e yükseltti ve ligde kalma yolunda önemli puanları hanesine yazdırdı. Kocaelispor ise ligdeki 13. yenilgisini yaşayarak 36 puanda kaldı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Kocaelispor ise ligin 32. haftasında aynı gün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

10 MAÇ SONRA KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale çıkma başarısı gösteren kırmızı-siyahlı takım, Trendyol Süper Lig'de ise 10 maç sonra galibiyete ulaştı.

Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı öncesinde ligdeki son 10 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşamıştı.

Başkent temsilcisi bu maçtan önce ligde son galibiyetini 20. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek almıştı.

Teknik direktör Volkan Demirel de takımının Kocaelispor'u yenmesiyle Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti.