Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Türkiye Kupası heyecanı, başkent Ankara'da oynanacak kritik rövanş maçıyla zirveye ulaşıyor. Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, finale yükselebilmek için kozlarını paylaşıyor.
Mücadeleye dair öne çıkan detaylar ise şöyle:
|Detay
|Bilgi
|Tarih
|13 Mayıs Çarşamba
|Saat
|20.30
|Hedef
|Finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olmak.
Kupadaki bu kritik randevuda düdük çalacak isim de belli oldu. Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Mehmet Kısal üstlenirken; maçın dördüncü hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.
|Görev
|İsim
|Hakem
|Ali Yılmaz
|Yardımcı Hakem 1
|Gökhan Barcın
|Yardımcı Hakem 2
|Mehmet Kısal
|Dördüncü Hakem
|Abdullah Buğra Taşkınsoy