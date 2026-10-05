Gençlerbirliği'nde şok istifa! Başkent ekibinden Metin Diyadin açıklaması

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada takımların 9, 10, 11 ve 12 Ekim'de oynanacak 7. hafta müsabakaları öncesinde çalışmaları sürüyor.

Ligde topladığı oynadığı 6 maçta aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puanla 13. sırada yer alan Gençlerbirliği'nde sıcak bir gelişme yaşandı. Başkent ekinde teknik direktör Metin Diyadin'in istifa etme talebinde bulunduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Metin Diyadin'in istifasını kabul etmediği ve yola devam etme kararı alındığı duyuruldu.

Gençlerbirliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır. Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur." denildi.

Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında Fenerbahçe ve Göztepe'yi mağlup eden Gençlerbirliği, üçüncü haftada Erzurumspor ile berabere kalmıştı. Başkent ekibi, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir karşılaşmalarından mağlup ayrılmıştı. Gençlerbirliği, milli aranın ardından ligin 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü evinde Amedspor ile karşılaşacak.