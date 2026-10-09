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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 15:13

Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı: Bernd Storck imzayı attı!

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına tecrübeli Alman antrenör Bernd Storck’u getirdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı: Bernd Storck imzayı attı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 15:13

Lig’de istediği sonuçları almakta zorlanan ve Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, takımın geleceğini tecrübeli bir isme emanet etti. 

HABERİN ÖZETİ

Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı: Bernd Storck imzayı attı!

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Gençlerbirliği, kötü gidişata dur demek ve eski formuna kavuşmak amacıyla teknik direktörlük görevine Bernd Storck'u getirdi.
Gençlerbirliği, son üç haftada puan alamayarak form grafiğinde düşüş yaşadı.
Kulüp, teknik direktörlük için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, Bernd Storck ve ekibine 'Hoş Geldin' mesajı yayımladı.
Gençlerbirliği, yeni teknik direktör liderliğinde ligde çıkışa geçmeyi amaçlıyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı: Bernd Storck imzayı attı!

Başkent temsilcisi, teknik direktörlük koltuğu için Alman antrenör Bernd Storck ile anlaşma sağladığını resmen duyurdu.

Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı: Bernd Storck imzayı attı!

KIRMIZI-SİYAHLI KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Kırmızı-siyahlı kulüp tarafından yapılan paylaşımda yeni teknik adam için "Hoş Geldin" mesajı yayımlanırken, resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Teknik Direktörümüz Bernd Storck Oldu

Kulübümüz, Profesyonel A Takım teknik direktörlüğü için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Teknik Direktörümüz Bernd Storck ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

https://x.com/kirmizikara/status/2108529425448882299?s=20

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