Lig’de istediği sonuçları almakta zorlanan ve Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, takımın geleceğini tecrübeli bir isme emanet etti.

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HABERİN ÖZETİ Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı: Bernd Storck imzayı attı! Gençlerbirliği, kötü gidişata dur demek ve eski formuna kavuşmak amacıyla teknik direktörlük görevine Bernd Storck'u getirdi. Gençlerbirliği, son üç haftada puan alamayarak form grafiğinde düşüş yaşadı. Kulüp, teknik direktörlük için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardı. Kırmızı-siyahlı kulüp, Bernd Storck ve ekibine 'Hoş Geldin' mesajı yayımladı. Gençlerbirliği, yeni teknik direktör liderliğinde ligde çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Başkent temsilcisi, teknik direktörlük koltuğu için Alman antrenör Bernd Storck ile anlaşma sağladığını resmen duyurdu.

KIRMIZI-SİYAHLI KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Kırmızı-siyahlı kulüp tarafından yapılan paylaşımda yeni teknik adam için "Hoş Geldin" mesajı yayımlanırken, resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Teknik Direktörümüz Bernd Storck Oldu

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlüğü için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Teknik Direktörümüz Bernd Storck ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

https://x.com/kirmizikara/status/2108529425448882299?s=20