Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı: Bernd Storck imzayı attı!

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İstanbul
Lig’de istediği sonuçları almakta zorlanan ve Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, takımın geleceğini tecrübeli bir isme emanet etti.
Başkent temsilcisi, teknik direktörlük koltuğu için Alman antrenör Bernd Storck ile anlaşma sağladığını resmen duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüp tarafından yapılan paylaşımda yeni teknik adam için "Hoş Geldin" mesajı yayımlanırken, resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Yeni Teknik Direktörümüz Bernd Storck Oldu
Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlüğü için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.
Teknik Direktörümüz Bernd Storck ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."