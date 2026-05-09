 | Yasin Aşan

Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet! Başkent ekibi Kasımpaşa'yı 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Haftanın küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarından birinde Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği, 2-0 yenik duruma düştüğü maçı 3-2 kazanarak puanını 31'e yükseltti ve son hafta öncesi küme düşme hattından çıktı.

GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 23:28
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 23:28

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
Kasımpaşa, Diabate'nin asistinde Benedyczak'ın golüyle 29. saniyede 1-0 öne geçti.
Benedyczak, 10. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.
Gençlerbirliği, ilk yarının sonlarına doğru Traore ve Goutas'ın golleriyle durumu 2-2'ye getirdi.
68. dakikada kazanılan penaltıyı Tongya gole çevirerek Gençlerbirliği'ni 3-2 öne geçirdi.
Bu galibiyetle Gençlerbirliği puanını 31'e yükselterek küme düşme hattından çıktı.
Konuk ekip Kasımpaşa maça golle başladı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Diabate, topu içeriye çevirdi. Benedyczak, kale önünde yaptığı vuruşla 29. saniyede takımını öne geçirdi ve skor 1-0 oldu.

Kasımpaşa, 10. dakikada penaltı kazandı. Hakem Cihan Aydın, Tongya'nın ceza sahasında Benedyczak'i formasından çektiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Benedyczak, topu bir kez daha filelere gönderdi ve skor 2-0 oldu.

42. dakikada Gençlerbirliği fakı bire indirdi. Abdurrahim'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Oğulcan Ülgün, arka direkte topu içeriye çevirdi. Traore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, bu kez kalecinin sağından ağlarla buluştu ve durum 2-1 oldu.

Başkent ekibi, maçın 45+4. dakikasında beraberlik golünü buldu. Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Goutas, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durum 2-2'ye geldi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına 2-2'lik eşitlikle girildi.

Gençlerbirliği, maçın 68. dakikasında penaltı kazandı. Goutas'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonu, VAR'ın uyarısı üzerine kenara gelip izleyen hakem Cihan Aydın, beyaz noktayı işaret etti. Hakem ayrıca tartışan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Gençlerbirliği Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün'e kırmızı kart gösterdi. Kullandığı penaltıyı gole çeviren Tongya, takımını öne geçirdi ve skor 3-2 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Gençlerbirliği, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alarak puanını 31'e yükseltti ve son hafta öncesi küme düşme hattından çıktı. Kasımpaşa ise ligdeki 15. yenilgisini yaşayarak 32 puanda kaldı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise 34. ve son hafta maçında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

