Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Kayserispor, Süper Lig'den düştü! Sarı-kırmızılılar Alanyaspor'a 3-1 kaybetti

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının tamamı aynı anda oynandı. Haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarından birinde Alanyaspor ile Kayserispor, Antalya'da karşılaştı. Alanyaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından 27 puanda kalan Kayserispor'un bitime bir hafta kala Süper Lig'den düşmesi kesinleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kayserispor, Süper Lig'den düştü! Sarı-kırmızılılar Alanyaspor'a 3-1 kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 22:52

'de 33. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligin 33. haftasında tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynandı. Ligde haftanın hattını yakından ilgilendiren maçlarından birinde ile Zecorner Kayserispor, Antalya'da karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Kayserispor, Süper Lig'den düştü! Sarı-kırmızılılar Alanyaspor'a 3-1 kaybetti

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Corendon Alanyaspor, Meschack (8'), Hadergjonaj (penaltı, 40') ve İbrahim Kaya'nın (61') golleriyle galip geldi.
Kayserispor'un tek golünü Benes (13') kaydetti.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 37'ye yükseltirken, Kayserispor 27 puanda kaldı ve Süper Lig'e veda etti.
Alanyaspor ligin son haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Kayserispor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Alanyaspor, maçın 8. dakikasında öne geçti. Kayserispor'da Katongo'nun kaleci Bilal Beyazit'e gönderdiği geri pasta araya giren Meschack, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

Mücadelenin 13. dakikasında Kayserispor eşitliği sağladı. Sol kanattan Cardoso'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Benes'in diziyle vurduğu şut ağlara gitti ve durum 1-1 oldu.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Alanyaspor yeniden öne geçti. Ceza sahası önünde İbrahim Kaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Semih Güler'in topa elle müdahale etmesi sonucu kazanılan penaltı da Hadergjonaj meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skor 2-1 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına ev sahibi Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle girildi.

61. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası yayına çıkarttığı pasta İbrahim Kaya topla buluştu. İbrahim Kaya'nın kaleye çapraz noktadan gönderdiği şut ağlarla buluştu ve skor 3-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Corendon Alanyaspor, Zecorner Kayserispor'u 3-1 yenmeyi başardı.

Alanyaspor, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 37'ye yükseltti. Kayserispor ise ligdeki 16. yenilgisini yaşayarak 27 puanda kaldı ve bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda etti.

Alanyaspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Kayserispor ise 34. ve son hafta maçında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

KAYSERİSPOR 11 YIL SONRA KÜME DÜŞTÜ

Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde başlayan Kayserispor, ligin ilk 8 haftasında galibiyet alamadı ve Alman çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Ardından Radomir Djalovic ile yola devam eden Kayserispor, 15 maçta 3 galibiyet yaşarken Djalovic'in de görevine son verildi.

Sezonun geri kalanına Erling Moe yönetiminde devam eden sarı-kırmızılılar; 33 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayarak 27 puan topladı.

2004-2014 arası 10 sezon Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor 2013-14 sezonunda ligde sonuncu olarak 1. Lig'e düşmüştü. Kayseri temsilcisi, 2014-15 sezonunda 1. Lig'de şampiyon olarak tekrar Süper Lig'e yükselmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Karagümrük, Süper Lig'e veda etti! İstanbul ekibine galibiyet yetmedi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar üst üste 4. kez mutlu sona ulaştı
ETİKETLER
#Spor
#trendyol süper lig
#küme düşme
#corendon alanyaspor
#Maç Özeti
#Zecorner Kayserispor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.