Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligin 33. haftasında tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynandı. Ligde haftanın küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarından birinde Corendon Alanyaspor ile Zecorner Kayserispor, Antalya'da karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ Kayserispor, Süper Lig'den düştü! Sarı-kırmızılılar Alanyaspor'a 3-1 kaybetti Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Corendon Alanyaspor, Meschack (8'), Hadergjonaj (penaltı, 40') ve İbrahim Kaya'nın (61') golleriyle galip geldi. Kayserispor'un tek golünü Benes (13') kaydetti. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 37'ye yükseltirken, Kayserispor 27 puanda kaldı ve Süper Lig'e veda etti. Alanyaspor ligin son haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Alanyaspor, maçın 8. dakikasında öne geçti. Kayserispor'da Katongo'nun kaleci Bilal Beyazit'e gönderdiği geri pasta araya giren Meschack, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

Mücadelenin 13. dakikasında Kayserispor eşitliği sağladı. Sol kanattan Cardoso'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Benes'in diziyle vurduğu şut ağlara gitti ve durum 1-1 oldu.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Alanyaspor yeniden öne geçti. Ceza sahası önünde İbrahim Kaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Semih Güler'in topa elle müdahale etmesi sonucu kazanılan penaltı da Hadergjonaj meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skor 2-1 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına ev sahibi Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle girildi.

61. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası yayına çıkarttığı pasta İbrahim Kaya topla buluştu. İbrahim Kaya'nın kaleye çapraz noktadan gönderdiği şut ağlarla buluştu ve skor 3-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Corendon Alanyaspor, Zecorner Kayserispor'u 3-1 yenmeyi başardı.

Alanyaspor, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 37'ye yükseltti. Kayserispor ise ligdeki 16. yenilgisini yaşayarak 27 puanda kaldı ve bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda etti.

Alanyaspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Kayserispor ise 34. ve son hafta maçında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

KAYSERİSPOR 11 YIL SONRA KÜME DÜŞTÜ

Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde başlayan Kayserispor, ligin ilk 8 haftasında galibiyet alamadı ve Alman çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Ardından Radomir Djalovic ile yola devam eden Kayserispor, 15 maçta 3 galibiyet yaşarken Djalovic'in de görevine son verildi.

Sezonun geri kalanına Erling Moe yönetiminde devam eden sarı-kırmızılılar; 33 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayarak 27 puan topladı.

2004-2014 arası 10 sezon Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor 2013-14 sezonunda ligde sonuncu olarak 1. Lig'e düşmüştü. Kayseri temsilcisi, 2014-15 sezonunda 1. Lig'de şampiyon olarak tekrar Süper Lig'e yükselmişti.