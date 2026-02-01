Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet: Gaziantep FK Ankara'dan puansız ayrıldı!

Gençlerbirliği; Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek, alt sıralardan uzaklaşmak adına altın değerinde bir 3 puan kazandı. Diğer taraftaysa konuk takım, bu skorla birlikte ligdeki galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN KRİTİK GALİBİYET

Ankara ekibi Thalisson Kelven (10) ile öne geçerken, Gaziantep FK da Mohamed Bayo (63) ile skoru eşitledi! Ardından ise ikili mücadelelerin ön planda olduğu karşılaşmada, Metehan Mimaroğlu son sözü söyledi ve 77. dakikadaki golüyle 2-1'lik zaferi getirdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Onur Gülter.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün (Dk. 90 Varesanovic), Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 70 Cihan Çanak), Koita, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90 Hanousek), Niang (Dk. 59 Tongya).

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Mujakic (Dk. 85 Lungoyi), Melih Kabasakal (Dk. 54 Kozlowski), Gassama (Dk. 85 Gidado), Camara, Sorescu (Dk. 85 Yusuf Kabadayı), Rodrigues, Maxim (Dk. 85 Dragus), Bayo.

Goller: Dk. 10 Thalisson, Dk. 78 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Dk. 64 Bayo (Gaziantep FK).

Sarı kartlar: Dk. 15 Metehan Mimaroğlu, Dk. 26 Goutas, Dk. 74 Oğulcan Ülgün, Dk. 80 Koita, Dk. 90 Pereira, Dk. 90+4 Tongya (Gençlerbirliği), Dk. 27 Melih Kabasakal (Gaziantep FK).