Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet: Gaziantep FK Ankara'dan puansız ayrıldı!

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Gaziantep FK sahaya çıktı. Ankara ekibi, zorlu mücadelede galip gelen taraf oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet: Gaziantep FK Ankara'dan puansız ayrıldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 19:55

; 'yı 2-1 mağlup ederek, alt sıralardan uzaklaşmak adına altın değerinde bir 3 puan kazandı. Diğer taraftaysa konuk takım, bu skorla birlikte ligdeki galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet: Gaziantep FK Ankara'dan puansız ayrıldı!

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN KRİTİK GALİBİYET

Ankara ekibi Thalisson Kelven (10) ile öne geçerken, Gaziantep FK da Mohamed Bayo (63) ile skoru eşitledi! Ardından ise ikili mücadelelerin ön planda olduğu karşılaşmada, Metehan Mimaroğlu son sözü söyledi ve 77. dakikadaki golüyle 2-1'lik zaferi getirdi.

Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet: Gaziantep FK Ankara'dan puansız ayrıldı!

Stat: Eryaman

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Onur Gülter.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün (Dk. 90 Varesanovic), Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 70 Cihan Çanak), Koita, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90 Hanousek), Niang (Dk. 59 Tongya).

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Mujakic (Dk. 85 Lungoyi), Melih Kabasakal (Dk. 54 Kozlowski), Gassama (Dk. 85 Gidado), Camara, Sorescu (Dk. 85 Yusuf Kabadayı), Rodrigues, Maxim (Dk. 85 Dragus), Bayo.

Goller: Dk. 10 Thalisson, Dk. 78 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Dk. 64 Bayo (Gaziantep FK).

Sarı kartlar: Dk. 15 Metehan Mimaroğlu, Dk. 26 Goutas, Dk. 74 Oğulcan Ülgün, Dk. 80 Koita, Dk. 90 Pereira, Dk. 90+4 Tongya (Gençlerbirliği), Dk. 27 Melih Kabasakal (Gaziantep FK).

Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet: Gaziantep FK Ankara'dan puansız ayrıldı!

Sıkça Sorulan Sorular

MAÇIN ARDINDAN PUAN DURUMLARI NASIL OLDU?
Üç puanı hanesine yazdıran Gençlerbirliği 22 puana yükselirken, Gaziantep FK ise 25 puanda kaldı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ademola Lookman sağlık kontrolleri için İspanya'da: Fenerbahçe'ye transferde ters köşe!
Real Madrid uzatma dakikalarında kazandı: 90+10!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#süper lig
#gaziantep fk
#gençlerbirliği
#maç sonucu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.