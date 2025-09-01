Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
 Selahattin Demirel

Giresun'daki silahlı kavgada yaralanan Samsunspor taraftarı hayatını kaybetti! Tetiği çekenin ifadesi ortaya çıktı

Dün Trabzon'da oynanan maça gitmek için yola çıkan Samsunspor taraftarlarının mola verdiği restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan taraftar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde "Ailemi ve çalışanlarımı korumak amacıyla ateş ettim." dedi.

Giresun'daki silahlı kavgada yaralanan Samsunspor taraftarı hayatını kaybetti! Tetiği çekenin ifadesi ortaya çıktı
- maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, dün 'un Tirebolu ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi. İşletme sahibi, taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı .

Giresun'daki silahlı kavgada yaralanan Samsunspor taraftarı hayatını kaybetti! Tetiği çekenin ifadesi ortaya çıktı

Olayda Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ile kardeşi R.Ç. silahlı saldırıda yaralandı. Olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınırken, olay sonrası Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Çapkın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kardeşi R.Ç.'nin ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Giresun'daki silahlı kavgada yaralanan Samsunspor taraftarı hayatını kaybetti! Tetiği çekenin ifadesi ortaya çıktı

"AİLEMİ VE ÇALIŞANLARIMI KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli E.T., bugün geniş güvenlik önlemleri altında Tirebolu Adliyesi’ne sevk edildi. Adliye önünde çok sayıda kişinin toplanması nedeniyle şüpheli arka kapıdan binaya alındı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.T., tutuklanarak Espiye Cezaevi’ne gönderildi. Şüphelinin ifadesinde, "Ailemi ve çalışanlarımı korumak amacıyla ateş ettim" dediği öğrenildi.

