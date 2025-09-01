Giresun'daki silahlı kavgada yaralanan Samsunspor taraftarı hayatını kaybetti! Tetiği çekenin ifadesi ortaya çıktı

Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, dün Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi. İşletme sahibi, taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ile kardeşi R.Ç. silahlı saldırıda yaralandı. Olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınırken, olay sonrası Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Çapkın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kardeşi R.Ç.'nin ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

"AİLEMİ VE ÇALIŞANLARIMI KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli E.T., bugün geniş güvenlik önlemleri altında Tirebolu Adliyesi’ne sevk edildi. Adliye önünde çok sayıda kişinin toplanması nedeniyle şüpheli arka kapıdan binaya alındı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.T., tutuklanarak Espiye Cezaevi’ne gönderildi. Şüphelinin ifadesinde, "Ailemi ve çalışanlarımı korumak amacıyla ateş ettim" dediği öğrenildi.