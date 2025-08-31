Samsunspor taraftarlarının mola verdiği restoranda silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları, Espiye Gölağzı mevkiinde bulunan bir restoranda yemek yemek için mola verdi. Ancak işletme sahibi, taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Samsunspor taraftar kafilesinden 4 kişi, silahla vurulması sonucu yaralandı.

SAMSUNSPOR: TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

BELEDİYE BAŞKANI SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsunspor’umuza destek olmak için yola çıkan taraftar grubumuzun maruz kaldığı saldırıyı kınıyorum. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması ve yaralanan taraftarlarımızın bir an evvel sağlığına kavuşması tek arzumuzdur. Sürecin takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN YENİ AÇIKLAMA: TRABZONSPOR'LA İLGİSİ YOK

Kulübün açıklamasında, "Resmi makamlardan ve taraftarlarımızdan alınan bilgiler doğrultusunda, yaşanan menfur saldırının Trabzonspor ile oynayacağımız müsabaka ve barış ile dostluk içinde yürüttüğümüz rekabetle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

GİRESUN VALİSİ: ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bir restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 Samsunspor taraftarından birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Vali Serdengeçti yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Tirebolu’da bir restoranda Samsunspor taraftarı R.Ç. ve Ü.Ç.’ye silahlı saldırıda bulunulmuştur. Yaralılarımızın tedavileri sürmekte olup, Ü.Ç.’nin durumu ciddiyetini korumaktadır. Şiddetle kınadığımız bu menfur saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma derhal başlatılmış, olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.