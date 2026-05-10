HABERİN ÖZETİ Göztepe evinde Gaziantep FK'yi 2-1 yendi! Sarı-kırmızılılardan 14. galibiyet Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Göztepe, 4. dakikada Abena'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Gaziantep FK, 56. dakikada Bayo'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi. Göztepe, 80. dakikada Jeferson'un kafa golüyle 2-1 öne geçerek galip geldi. Bu sonuçla Göztepe puanını 55'e yükseltirken, Gaziantep FK 37 puanda kaldı. Göztepe, ligin son haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Göztepe ile Gaziantep FK, İzmir'de kozlarını paylaştı.

Göztepe, mücadelenin 4. dakikasında Göztepe öne geçti. Jeferson'un sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altı pas üzerinde buluşan Antunes'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak, savunma oyuncusu Abena'dan sekip filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına ev sahibi Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

56. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Rodrigues'in sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla altı pas önünde buluşan Bayo'nun yerden gönderdiği meşin yuvarlak, filelerle buluştu ve durum 1-1 oldu.

Göztepe, maçın 80. dakikasında bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Antunes'in kullandığı korner vuruşunda altı pas üzerinde iyi yükselen Jeferson, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi ve skor 2-1'e geldi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 yenmeyi başardı.

Göztepe, bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetini alarak puanını 55'e yükseltti. Gaziantep FK ise ligdeki 14. yenilgisini yaşayarak 37 puanda kaldı.

Göztepe, ligin 34. ve son haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise 34. ve son hafta maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.