Göztepe futbolcusu Djalma Silva ameliyat oldu!

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Silva'nın ameliyatının başarıyla tamamlandığı belirtilerek, "Djalma Silva'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Silva, 3 Mart'ta Samsunspor maçının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmış ve yapılan muayenede sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma tespit edilmişti.

SEZON KARNESİ

Djalma Silva, bu sezon Ege temsilcisi Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkarken 1 gol ve 2 asiste imza atmıştı.