Göztepe penaltıyı değerlendiremedi ve kritik bir puan kaybı yaşadı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Göztepe ve Eyüpspor, Ege'deki karşılaşmada 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 8. dakikada Janderson ile penaltıdan yararlanamadı. İlave olarak da bu sonuçla birlikte Göztepe 42, Eyüpspor ise 22 puana yükseldi.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Serdar Osman Akarsu.
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk. 84 Ogün Bayrak), Taha Altıkardeş, Heliton, Godoi, Cherni (Dk. 76 Mohammed), Miroshi, Antunes (Dk. 68 Jeferson), Krastev (Dk. 46 Dennis), Juan, Janderson (Dk. 84 Efkan Bekiroğlu).
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Legowski (Dk. 68 Emre Akbaba), Baran Ali Gezek, Taşkın İlter (Dk. Raux Yao), Pintor (Dk. 68 Metehan Altunbaş), Umut Bozok (Dk. 89 Radu), Torres (Dk. 74 Rotariu).
Sarı kartlar: Dk. 36 Cherni, Dk. 45 Krastev, Dk. 88 Jeferson (Göztepe), Dk. 89 Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor).