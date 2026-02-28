Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Göztepe penaltıyı değerlendiremedi ve kritik bir puan kaybı yaşadı!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpspor'u ağırladı. İzmir temsilcisi, Avrupa yolundaki kritik mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Göztepe penaltıyı değerlendiremedi ve kritik bir puan kaybı yaşadı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 22:40

ve , Ege'deki karşılaşmada 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 8. dakikada Janderson ile penaltıdan yararlanamadı. İlave olarak da bu sonuçla birlikte Göztepe 42, Eyüpspor ise 22 puana yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Göztepe penaltıyı değerlendiremedi ve kritik bir puan kaybı yaşadı!

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Göztepe ve Eyüpspor, Ege'deki karşılaşmada 0-0 berabere kalırken, Göztepe 8. dakikada penaltıdan yararlanamadı ve bu sonuçla Göztepe 42, Eyüpspor 22 puana yükseldi.
Maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi Göztepe, 8. dakikada Janderson ile penaltıdan yararlanamadı.
Bu beraberlikle Göztepe 42, Eyüpspor ise 22 puana ulaştı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Göztepe penaltıyı değerlendiremedi ve kritik bir puan kaybı yaşadı!

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Serdar Osman Akarsu.

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk. 84 Ogün Bayrak), Taha Altıkardeş, Heliton, Godoi, Cherni (Dk. 76 Mohammed), Miroshi, Antunes (Dk. 68 Jeferson), Krastev (Dk. 46 Dennis), Juan, Janderson (Dk. 84 Efkan Bekiroğlu).

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Legowski (Dk. 68 Emre Akbaba), Baran Ali Gezek, Taşkın İlter (Dk. Raux Yao), Pintor (Dk. 68 Metehan Altunbaş), Umut Bozok (Dk. 89 Radu), Torres (Dk. 74 Rotariu).

Sarı kartlar: Dk. 36 Cherni, Dk. 45 Krastev, Dk. 88 Jeferson (Göztepe), Dk. 89 Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor).

Göztepe penaltıyı değerlendiremedi ve kritik bir puan kaybı yaşadı!

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ EKİBİN SIRADAKİ MAÇLARI KİMLERLE?
Göztepe gelecek hafta Başakşehir deplasmanına giderken, Eyüpspor ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Turan'ın çağrısına Göztepe'den cevap: "Mutluluk duyarız"
Jürgen Klopp da Şampiyonlar Ligi hikâyesini gündeme taşıdı: "Akıl almaz bir iş"
ETİKETLER
#Spor
#göztepe
#süper lig
#eyüpspor
#Maç Özeti
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.