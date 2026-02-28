Göztepe ve Eyüpspor, Ege'deki karşılaşmada 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 8. dakikada Janderson ile penaltıdan yararlanamadı. İlave olarak da bu sonuçla birlikte Göztepe 42, Eyüpspor ise 22 puana yükseldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Göztepe penaltıyı değerlendiremedi ve kritik bir puan kaybı yaşadı! Göztepe ve Eyüpspor, Ege'deki karşılaşmada 0-0 berabere kalırken, Göztepe 8. dakikada penaltıdan yararlanamadı ve bu sonuçla Göztepe 42, Eyüpspor 22 puana yükseldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Göztepe, 8. dakikada Janderson ile penaltıdan yararlanamadı. Bu beraberlikle Göztepe 42, Eyüpspor ise 22 puana ulaştı.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Serdar Osman Akarsu.

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk. 84 Ogün Bayrak), Taha Altıkardeş, Heliton, Godoi, Cherni (Dk. 76 Mohammed), Miroshi, Antunes (Dk. 68 Jeferson), Krastev (Dk. 46 Dennis), Juan, Janderson (Dk. 84 Efkan Bekiroğlu).

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Legowski (Dk. 68 Emre Akbaba), Baran Ali Gezek, Taşkın İlter (Dk. Raux Yao), Pintor (Dk. 68 Metehan Altunbaş), Umut Bozok (Dk. 89 Radu), Torres (Dk. 74 Rotariu).

Sarı kartlar: Dk. 36 Cherni, Dk. 45 Krastev, Dk. 88 Jeferson (Göztepe), Dk. 89 Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor).