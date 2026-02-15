Göztepe ve Kayserispor puanları paylaştı: İzmir'de kazanan çıkmadı!

Kategoriler
Göztepe ve Kayserispor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Göztepe 41, Kayserispor da 16 puana yükseldi. Son olarak da 23 şutun çekildiği karşılaşmada, 7 deneme kaleyi buldu ama onlar da skor tabelasına yansımadı.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Mert Bulut.
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 75 Uğur Kaan Yıldız), Godoi, Heliton, Bokele, Cherni (Dk. 90 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 75 Mohammed), Miroshi, Krastev, Janderson (Dk. 90 Arda Okan Kurtulan), Luiz (Dk. 55 Antunes).
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 45 Katongo), Furkan Soyalp (Dk. 90 Talha Sarıarslan), Dorukhan Toköz, Benes (Dk. 55 Mendes), Ramazan Civelek (Dk. 67 Mehmet Eray Özbek), Cardoso (Dk. 67 Chalov), Onugkha.
Sarı kartlar: Dk. 36 Lis, Dk. 74 Bokele (Göztepe), Dk. 85 Onurcan Piri (Yedek kulübesinde) (Zecorner Kayserispor).